Plugsurfing wird Ladepartner von Xpeng

Der chinesische Elektroauto-Hersteller und der Ladeservice-Anbieter sind bereits 2022 eine Kooperation eingegangen. Vor gut drei Jahren erhielten Xpeng-Fahrer in Norwegen die Ladelösung von Plugsurfing und einen Ladeschlüssel mit Co-Branding, der ihnen Zugang zum Plugsurfing-Netzwerk in ganz Europa verschaffen sollte.

Die nun getroffene strategische Partnerschaft geht jedoch deutlich weiter: Sie richtet sich nicht nur an norwegische Xpeng-Fahrer, sondern an alle europäischen Kunden des chinesischen Startups. Auch sie erhalten Zugang zum Plugsurfing-Ladenetz, das mehr als 940.000 Ladepunkte von 500 Ladesäulenbetreibern in 27 europäischen Ländern abdeckt.

Plugsurfing stellt jedoch auch seine Drive API zur Verfügung. Dadurch erhalten Xpeng-Kunden über das Touchscreen im Elektroauto und die Smartphone-App Informationen wie die Entfernung zu den Ladesäulen, die Anzahl der Ladepunkte, verfügbare Ladeleistung oder auch den Preisen. Die Navigation zur Ladestation soll per „One Click“ möglich sein. An der Ladesäule angekommen, soll der Ladevorgang von der Aktivierung bis zur Zahlung und Quittung über die Xpeng-App oder eine Ladekarte von Plugsurfing abgewickelt werden. Um das Angebot nutzen zu können, müssen sich bestehende Xpeng-Kunden in der App registrieren und eine E-Mail-Adresse und Kreditkartendaten hinterlegen.

„Unsere Kooperation mit Plugsurfing ist ein zentraler Schritt, um Xpeng-Fahrern in Europa nicht nur Zugang zu einer der größten öffentlichen Ladeinfrastrukturen zu bieten, sondern auch den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit, die sie von Xpeng erwarten“, erklärt He Xiaopeng, der Vorsitzende und CEO von Xpeng zu der Partnerschaft mit Plugsurfing.

Der Service soll jedoch auch weiterentwickelt werden: „Durch die Unabhängigkeit in der Gestaltung der Nutzeroberfläche kann Xpeng das Ladeerlebnis speziell auf europäische Kunden zuschneiden. Funktionen wie intelligente Filter, Sprachsuche und Reiseplanung für Langstrecken werden kontinuierlich weiterentwickelt, um sich an regionale Gewohnheiten und Anforderungen anzupassen“, so Xpeng.

