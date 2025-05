PowerGo führt den ersten dynamischen Ladetarif Spaniens ein

Das neue dynamische Tarifsystem von PowerGo verbindet die Preise direkt mit dem europäischen Strommarkt (EPEX), was bedeutet, dass die Preise je nach Angebot und Nachfrage variieren werden. Es ist das erste dynamische Preissystem seiner Art in Spanien und gilt nur für Kunden, die die PowerGo Charge-App verwenden. Autofahrer, die eine andere App, Ladekarte oder Zahlungsmethode verwenden, müssen mit zusätzlichen Gebühren für Transaktionen oder den kWh-Tarif rechnen.

Nutzer der PowerGo-App können mit niedrigeren Preisen in Zeiten geringer Nachfrage oder eines Überschusses an erzeugtem Strom rechnen und mit höheren Preisen, wenn die Nachfrage hoch ist. Da PowerGo zu 100 Prozent mit Solarenergie betrieben wird, bedeutet dies, dass die Preisgestaltung weitgehend wetterabhängig sein könnte, da das niederländische Ladeunternehmen nicht auf Kohle und Gas angewiesen ist, um seine Nutzung erneuerbarer Energien zu ergänzen.

Oscar Cardoner Campi, Business Development Director von PowerGo Spanien, sagte: „Mit dynamischen Preisen ermutigen wir die Fahrer von Elektrofahrzeugen, dann zu laden, wenn mehr erneuerbare Energie im Netz verfügbar ist. Das macht das Aufladen sowohl billiger als auch umweltfreundlicher. Indem wir unsere Preise an die Marktbedingungen koppeln, machen wir das intelligente Laden für E-Fahrer attraktiver und fördern eine effiziente Energienutzung. Auf diese Weise unterstützen wir die Entwicklung einer nachhaltigen und zukunftssicheren Ladeinfrastruktur.“

PowerGo betreibt derzeit eine Reihe von Ladestationen in ganz Spanien und hat zuletzt 320-kW-Schnellladestationen in Vic sowie eine 120-kW-Ladestation in Palma eröffnet. Das Unternehmen ist derzeit dabei, 24 Schnellladegeräte an Tankstellen in der Umgebung von Madrid zu installieren, und plant, in den nächsten Monaten insgesamt 126 neue Ladepunkte zu errichten.

powergo.energy