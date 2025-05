Yutong verpasst elektrischem Doppeldecker U12DD ein Upgrade

In der chinesischen Millionenstadt Zhengzhou ist nun der erste Yutong U12DD der nächsten Generation vom Band gelaufen. Li Jia, stellvertretender CTO von Yutong High-End and International Engineering, erklärte, dass die Markteinführung des U12DD nicht nur eine Produktverbesserung, sondern auch eine strategische Umsetzung der High-End-Strategie von Yutong für neue Energiebusse darstellt.

Kent Chang, CEO von Yutong Asia-Pacific, ergänzte, dass dieses Modell bedeutende Durchbrüche in den Bereichen Sicherheit, Reichweite, Langlebigkeit und intelligentes Management erzielt und damit Yutongs tiefgreifendes Engagement für grüne Mobilitätslösungen demonstriert.

Der Batterie-elektrische Doppeldecker U12DD ist das Flaggschiff von Yutong für die internationalen Märkte und könnte zum Beispiel für den Einsatz in Großbritannien attraktiv sein, wo Yutong bereits einige Kunden hat und Doppeldecker weit verbreitet sind. Beispielsweise hat der Busbetreiber First Bus bereits das Schwestermodell U11DD bestellt. Neben der ÖPNV-Version soll es auch eine Sightseeing-Variante geben.

Der neue U12DD wurde entwickelt, um die Anforderungen verschiedener Städte an einen nachhaltigen Transport zu erfüllen und gleichzeitig optimierte Lösungen für anspruchsvolle Betriebsumgebungen wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und intensive Nutzungsszenarien zu bieten, so Yutong.

Der Elektro-Bus ist zwölf Meter lang und verfügt über ein Layout mit drei Türen und zwei Treppen. Er bietet Platz für bis zu 120 Fahrgäste. Der U12DD punktet dank seiner 621 kWh großen Batterie mit einer hohen Reichweite. Das EU-konforme Dual-Gun-Laden mit 350 kW Maximalleistung soll eine Vollladung in nur zwei Stunden ermöglichen. Ausgestattet mit dem Flottenmanagementsystem Link+ und dem intelligenten Cockpit-System ermöglicht er Fernüberwachung, präzise Disposition und intelligente Bedienung.

Das neu überarbeitete Modell U12DD wird als erstes in Singapur eingeführt, wo bereits mehr als 1.000 Yutong-Busse im Einsatz sind. Der überarbeitete E-Doppeldecker soll zudem den kontinuierlichen Fortschritt von Yutong auf dem internationalen Markt demonstrieren. Das Unternehmen gibt an, bereits rund 110.000 Busse exportiert und rund 200.000 „New Energy“-Busse hergestellt zu haben, also Batterie-elektrische Fahrzeuge sowie Plug-in-Hybride.

yutong.com