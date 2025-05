Thomas Eberhardt folgt bei der NOW auf Alina Hain als COO

Alina Hain startete 2022 als COO und zweite Geschäftsführerin der NOW GmbH. Die Aufsichtsratsvorsitzende Heike Seefried sagt: „Unser ausdrücklicher Dank gilt Alina Hain, die mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz maßgeblich zur Entwicklung und Stabilisierung der Organisation beigetragen hat.“ Nun hat Hain einen neuen Job und wird Geschäftsführerin des DFN-Vereins, der Kommunikationsinfrastruktur für die Wissenschaft entwickelt, betreibt und mittlerweile 850 Standorte miteinander verbindet.

Auf Alina Hain folgt Thomas Eberhardt als zweiter Geschäftsführer und COO der NOW GmbH. Er bildet die Geschäftsführung zukünftig gemeinsam mit CEO Dagmar Fehler, deren Vertrag verlängert wurde. Der studierte Betriebswirt Thomas Eberhardt startete seine Karriere bei der Daimler AG und war im Anschluss über viele Jahre in leitender Position beim Lkw-Mautsystem-Betreiber Toll Collect tätig, zuletzt als Geschäftsführer (CFO/COO). Seit 2019 war er als Berater im Verkehrs- und Infrastrukturbereich tätig.

Eberhardt soll die operative Gesamtverantwortung tragen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten. Er sagt: „Ich blicke mit großer Neugier und Motivation auf meine bevorstehende Aufgabe bei der NOW GmbH. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Mobilitätsbranche und in der Steuerung von Veränderungsprozessen möchte ich dazu beitragen, die NOW GmbH als starke, zukunftsfähige Organisation zu positionieren. Es ist mir wichtig, gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen an diesem Ziel zu arbeiten.“

NOW-Chefin Dagmar Fehler ergänzt: „Thomas Eberhardt verfügt über tiefgreifende Kenntnisse der Mobilitätsbranche und bringt ein exzellentes Verständnis für die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen mit, in denen die NOW GmbH agiert. Diese fachliche Expertise ist für eine effiziente und effektive Weiterentwicklung der NOW GmbH von großem Wert Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit in der Geschäftsführung.“

Die NOW GmbH wurde zwar als Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie gegründet, koordiniert aber auch die Förderung der Ladeinfrastruktur für Batterie-elektrische Fahrzeuge – etwa mit der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Vergangenen August wurde Kurt-Christoph von Knobelsdorff als Geschäftsführer und Sprecher der NOW GmbH abberufen und durch Dagmar Fehler zunächst als Interimsgeschäftsführerin abgelöst, die aber mittlerweile regulär im Amt ist.

now-gmbh.de