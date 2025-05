VDE-Institut prüft jetzt auch Gleichstromzähler

Der Bedarf an Ladeinfrastrukturen und zuverlässigen Energiespeichern wächst und damit auch die Anforderungen an die eingesetzten DC-Zähler. Mit einem erweiterten Prüfangebot reagiert das VDE-Institut – eine Tochter der VDE Gruppe – nun auf diese Entwicklung: Eine neue moderne Messeinrichtung am Standort Offenbach ermöglicht nun eine effiziente DC-Zählerprüfung, um gewährleisten zu können, dass die Zähler sicher und gut integrierbar sind und präzise Ergebnisse liefern. Kunden können so ihre Geräte nach aktuellen Normen und Standards zertifizieren lassen.

Die Vorteile des neuen Prüfstands am VDE-Institut: „Er deckt hohe DC-Spannungs- und Strombereiche ab. Automatisierte Testabläufe sorgen für effiziente Prüfprozesse und ermöglichen eine umfangreiche Bewertung von Performance und Belastung“, schreiben die Verantwortlichen. Klimatests gewährleisteten zudem realistische Prüfbedingungen. Die Nutzer sollen ihrerseits von kurzen Durchlaufzeiten, einfacher Wiederholbarkeit und aussagekräftigen Prüfprotokollen profitieren. Über eine Software können sie die Messergebnisse jederzeit dokumentieren und auswerten.

„Die Sicherstellung präziser Mess- und Abrechnungsprozesse fördert das Vertrauen in Ladeinfrastruktur und Energiespeicherlösungen“, betont Sven Öhrke, Mitglied der Geschäftsführung vom VDE Institut. „Das ist ein wichtiger Schritt für den beschleunigten Ausbau der Elektromobilität.“

Das VDE-Institut agiert im Auftrag von Industriekunden in einem breitgefächerten Bereich. „Mehr als 100.000 Geräte pro Jahr unterziehen die unabhängigen Prüfingenieure des VDE Instituts Produkt-, Qualitäts- und Sicherheitstests“, heißt es aus der Verbandszentrale. Die gemeinnützige VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH hat dabei ihren Sitz in Offenbach am Main und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter.

Der VDE selbst ist der Verband der Elektrotechnik – Elektronik -Informationstechnik e. V. und wurde bereits im 19. Jahrhundert unter dem Namen Verband Deutscher Elektrotechniker gegründet. Die Organisation fokussiert sich auf Sicherheitsstandards sowie Verbraucherschutz – und vereint dazu Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungsberatung unter einem Dach. Sitz des VDE ist Frankfurt am Main.



vde.com