Allradgetriebener Offroad-Ableger des elektrischen Renault 4

Der elektrische 4er ist noch nicht auf der Straße, da kündigt Renault für die French Open in Paris (19. Mai bis 8. Juni) schon ein Showcar-Ableger des Kleinwagens an. Vorfahren wird das Einzelstück mit typischen Offroad-Attributen: Gegenüber dem Serienmodell ist die Bodenfreiheit des Konzepts um 15 Millimeter höher. Hinzu kommen spezielle Reifen und Felgen sowie eine zu beiden Seiten um 10 Millimeter verbreiterte Spur vorne und hinten. Vor allem aber besitzt das Renault 4 Savane 4×4 Concept einen zweiten Elektromotor an der Hinterachse und verfügt damit über einen permanenten Allradantrieb. Näher ins Details gehen die Franzosen an dieser Stelle allerdings nicht. Wichtiger ist ihnen „das Potenzial der AmpR Small Plattform für ein vollelektrisches B-Segment-Modell mit Allradantrieb“ zu demonstrieren.

Passend zu Renaults Retro-Ansatz wird mit dem Renault 4 Savane 4×4 Concept eine traditionsreiche Modellbezeichnung wiederbelebt: Schon in den 1950er Jahren wurde der Name Savane bei Renault als Synonym für Entdeckungsreisen verwendet – und schmückte 1986 etwa eine geländegängige Version des Renault 4. Jetzt kehrt die Modellbezeichnung zurück.

Auffällig an dem Showcar ist optisch vor allem der Lack: Bei dem Jade Green handelt es sich laut Renault um eine neue Farbe, die zusammen mit den schwarz glänzenden Stoßfängern und Radkästen zum stylischen Auftritt des Modells beitragen soll. Das Stoffdach des Fahrzeugs ist dagegen mit Pixel-Variationen bedruckt, um einen Tarneffekt anzudeuten. Die herkömmlichen Anschläge an den vorderen und hinteren Stoßfängern sind bei der Studie zudem durch neue Teile aus dem 3D-Druck mit stoßdämpfenden Eigenschaften ersetzt worden.

Zur Seite gestellt bekommt das Showcar auf den French Open übrigens den neue Renault 5 Turbo 3E – ein vollelektrischer Mini-Sportwagen, der an das kultige Rallye-Auto aus den 80ern erinnert. Wer das streng limitierte Retro-Car haben will, muss aber einen stolzen Preis zahlen: In Deutschland ruft Renault 155.000 Euro auf. Dennoch sollen sich laut dem Hersteller bereits mehr als 500 Kunden und 200 Händler eines der 1.980 verfügbaren Exemplare reserviert haben.



presse.renault.de