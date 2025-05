Hyundai baut Autowerk in Saudi-Arabien

Beide Seiten hatten ihre Pläne für die Fabrik 2023 bekanntgegeben und in demselben Jahr auch ihr Joint Venture HMMME gegründet. Hauptzweck des Gemeinschaftsunternehmens ist der Aufbau und Betrieb einer Autofabrik in der King Abdullah Economic City. Die Produktionsstätte soll im vierten Quartal 2026 ans Netz gehen und auf eine Jahreskapazität von 50.000 Fahrzeuge kommen – sowohl Elektroautos als auch Verbrenner.

HMMME ist dabei vor allem in saudischer Hand: Der PIF hält einen Anteil von 70 Prozent an dem Joint Venture, Hyundai die restlichen 30 Prozent. Bei dem Werk wird es sich um die erste Produktionsstätte von Hyundai im Nahen Osten handeln. Die Gesamtinvestition schätzten die Südkoreaner bei der Bekanntgabe der Pläne 2023 auf über 500 Millionen Dollar, umgerechnet derzeit mehr als 446 Millionen Euro.

Welche Elektro-Modelle in Saudi-Arabien gefertigt werden sollen, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor. Betont wird aber, dass die Lokalisierung der Produktion dazu beitragen soll, „Saudi-Arabien zu einem Global Player in der Automobilindustrie zu machen“.

Yazeed A. Alhumied, Stellvertretender Gouverneur und Leiter der MENA-Investitionen beim PIF, kommentiert: „Diese Grundsteinlegung ist ein wichtiger Meilenstein für PIF, da sie die Automobilindustrie in Saudi-Arabien weiter stärkt. […] Dieses Joint Venture unterstreicht das Engagement von PIF für den Aufbau lokaler Kapazitäten, die Anziehung von Spitzentechnologie und die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze im saudi-arabischen Automobil- und Mobilitätssektor.

Wongyun Park, Vizepräsident und CEO von Hyundai Motor Manufacturing Middle East betont, dass HMMME den Wandel vorantreibe und den Weg für eine neue industrielle Zukunft in der Region ebne. „Die Anlage wird zu einer Plattform für Wachstum und industrielle Spitzenleistungen im Herzen des Königreichs.“

Die Hyundai-Kooperation gehört zu einer Reihe von PIF-Initiativen, um die Automobilindustrie nach Saudi-Arabien zu holen. Seit September 2023 betreibt beispielsweise auch Lucid Motors eine E-Auto-Fabrik in Saudi-Arabien. In der Anlage, die ebenfalls in der King Abdullah Economic City gelegen ist, wird seitdem der Lucid Air in einer Semi-Knocked-Down-Montage (SKD) hergestellt. Die Fahrzeug-Bausätze werden im Lucid-Stammwerk Casa Grande in Arizona gefertigt und dann zur Endmontage verschifft.

Im Falle von Hyundai gibt es keine Aussage zu einer SKD- oder CKD-Fertigung. Es ist nur von einer „hochautomatisierten Fahrzeugfertigung“ die Rede.



