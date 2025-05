TSG Hoffenheim und MVV eröffnen Ladepark an der PreZero Arena

An den drei Schnellladestationen, die von Alpitronic stammen, gibt es insgesamt sechs Ladepunkte, die Ladeleistungen von bis zu 300 Kilowatt ermöglichen. Der MVV eLadepark steht nicht nur Besuchern der PreZero Arena zur Verfügung, sondern ist für alle E-Autofahrerinnen und -fahrer zugänglich. Die Nutzung der Ladesäulen ist unkompliziert: Nutzer können die kostenlose App „MVV eMotion“ verwenden, QR-Codes scannen, ihre RFID-Ladekarte nutzen oder in Kürze auch den Ladevorgang per Karte über ein Kreditkartenterminal starten.

Der Ladepark zeichnet sich nicht nur durch seine technische Ausstattung aus, sondern auch durch eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein klimatisierter Container mit Sitzgelegenheiten, Getränke- und Snackautomaten sowie einem Fanartikel-Automaten sorgt für Komfort während des Ladevorgangs. Ein Tischkicker bietet zudem Unterhaltung für Fußballfans.

Die feierliche Eröffnung wurde von Tim Jost, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der TSG Hoffenheim, Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand von MVV, Daniel Jung, Geschäftsführer der MVV Regioplan GmbH, und Marco Siesing, Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim, begleitet. TSG-Geschäftsführer Tim Jost sagt: „Die TSG und MVV verbindet eine langjährige Partnerschaft, die nicht nur sportliche, sondern auch nachhaltige Ziele verfolgt. Mit dem MVV eLadepark schaffen wir einen weiteren Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Mobilität.“

Ralf Klöpfer von MVV unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Region: „Mit dem MVV eLadepark an der PreZero Arena setzen wir ein starkes Zeichen für die Mobilitätswende und schaffen eine wichtige Infrastruktur für die Region.“ Der Ladepark ist der fünfte seiner Art in der Metropolregion Rhein-Neckar, zugleich befindet sich in dem neuen Ladepark der 400. Ladepunkt von MVV. In einer weiteren Ausbaustufe können optional noch zwei zusätzliche Ladestationen mit vier Ladepunkten installiert werden.

Übrigens treibt die TSG Hoffenheim gemeinsam mit ihrem Fahrzeugpartner Audi auch die Elektrifizierung des eigenen Fuhrparks voran. So sind denn auch auf dem Pressebild zum neuen Ladepark zwei Audi A6 Avant e-tron zu sehen, die dort Strom ziehen.

Die TSG Hoffenheim ist nicht der einzige Bundesligist, der sich für Elektromobilität engagiert. So haben der FC Bayern München und sein Partner Audi bereits 2021 die Allianz-Arena mit damals 21 Ladepunkten ausgestattet, zudem baut der Rekordmeister gemeinsam mit MAN einen Ladepark für Lkw und Busse. Die Spieler von RB Leipzig wiederum fahren zum Training ausschließlich mit dem vollelektrischen Mini Country Electric vor, der auch in Leipzig gebaut wird. Und BMW hat die Stars von Real Madrid mit Elektroautos und Plug-in-Hybriden ausgestattet.

