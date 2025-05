US-Prüforganisation UL Solutions eröffnet Batterietestlabor in Aachen

UL Solutions ist ein Unternehmen der angewandten Sicherheitswissenschaft aus dem US-Bundesstaat Illinois, das Tests, Inspektions- und Zertifizierungsdienste anbietet. Angesichts der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen Batterietests ist die neue Anlage in Aachen speziell für die Evaluierung von Elektrofahrzeug- und Industriebatterien in der Forschungs- und Entwicklungsphase der Batterieherstellung konzipiert. Die Einrichtung soll außerdem umfassende Bewertungen fertiger Produkte anbieten, um festzustellen, ob diese den Sicherheits- und Leistungsanforderungen entsprechen.

„Unser neuer Standort in Deutschland verschafft uns Zugang zu den großen technischen Talenten der Region und bringt uns in die Nähe vieler unserer wichtigsten europäischen Kunden“, sagt Jennifer Scanlon, Präsidentin und CEO von UL Solutions. „Wir holen unsere Kunden dort ab, wo sie sind, und helfen der Automobil- und Energiebranche dabei, in einer Welt, die zunehmend auf Batteriespeicherung angewiesen ist, sicher Innovationen zu entwickeln.“

Im Bereich Batterie gibt es in Aachen in der Tat schon einiges an Know-how: So gilt der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen als führend in der Batterieforschung und ist an zahlreichen Projekten beteiligt. Zudem sitzt in Aachen das Batterie-Recycling-Startup Cylib und das 2nd-Life-Speicher-Startup Voltfang.

Das neue Labor ersetzt eine kleinere gemietete Einrichtung von UL Solutions, die Teil der Aquisition des Aachener Batterieprüfungs- und Simulationsunternehmens BatterieIngenieure durch UL Solutions im Jahr 2024 war. Die Übernahme hat die Kapazitäten von UL Solutions für die Durchführung von Tests, fortschrittlichen Simulationen und eingehenden Fehleranalysen von Batterietechnologien erheblich erweitert. Eine der Hauptstärken der neuen Einrichtung ist laut UL Solutions die Möglichkeit, die Lebensdauer von Batterien abzuschätzen – ein entscheidender Faktor sowohl für Hersteller als auch für Verbraucher.

Das Batterietestlabor ist die erste Einrichtung von UL Solutions in der EU, die sich ausschließlich auf die umfassenden Batterietests konzentriert. In speziellen Tests wird die Widerstandsfähigkeit gegen eine Vielzahl potenzieller Risiken, Gefahren und widriger Bedingungen sorgfältig geprüft, darunter Missbrauch, Entgasung und thermisches Durchgehen. Dabei handelt es sich um eine chemische Reaktion, die zu einem schnellen Temperatur- und Druckanstieg in einer Batterie führt und Brände und Explosionen verursachen kann.

Mit diesen Tests wird nachgewiesen, dass die Technologien der Kunden die Sicherheits- und Leistungsstandards von UL Standards & Engagement, der International Electrotechnical Commission, der Society of Automotive Engineers, den Vereinten Nationen und anderen weltweit anerkannten Organisationen erfüllen.

ul.com