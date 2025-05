Volvo Trucks baut E-Lkw ab 2026 auch in Australien

Der Auftrag des australischen Logistikers umfasst konkret 29 Volvo FH Electric und einen FM Electric. Laut Volvo handelt es sich um den bisher größten Auftrag für Batterie-elektrische Lkw aus Australien. Linfox hat derzeit bereits vier elektrische Volvo-Lkw in seiner Flotte, neben den nun 30 weiteren bestellten E-Lkw nimmt das Unternehmen Volvo auch 195 weitere Diesel-Lkw ab.

Der von Linfox ausgelöste Auftrag fällt dabei mit dem Produktionsbeginn von Elektro-Lkw im Jahr 2026 im Volvo-Werk Wacol in Brisbane zusammen, wo auch ein Teil der Linfox-Lkw montiert werden soll. Damit stellt Volvo Trucks ab kommenden Jahr elektrische Volvo-Lkw in fünf Fabriken her – von denen sich drei in Europa, eine in den USA und eine in Australien befindet.

Peter Fox, Executive Chairman von Linfox, kommentiert: „Linfox freut sich, mit Volvo zusammenzuarbeiten, um die Zukunft voranzutreiben und die nachhaltige Logistik in Australien anzuführen. Die weitere Elektrifizierung unserer Flotte setzt Maßstäbe für uns, unsere Kunden und die gesamte Branche.“

„Wir sind sehr stolz auf die Fortsetzung unserer engen Partnerschaft mit Linfox“, erwidert Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks. Die Bestellung von 30 Volvo-Elektro-Lkw sei ein Beweis für das Vertrauen in sein Unternehmen und in den emissionsfreien Verkehr als praktikable Lösung hier und jetzt. Und: „Unsere Verpflichtung, mit dem Bau von Elektro-Lkw in Australien zu beginnen, zeigt unser Vertrauen in diese Technologie und bedeutet, dass wir ein branchenführendes Angebot an speziell angefertigten Elektro-Lkw auf der ganzen Welt anbieten können“, so Alm.

Volvo Trucks hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile schon 5.000 Elektro-Lkw an Kunden in 50 Ländern verkauft. Das aktuelle Angebot an Elektrofahrzeugen des Herstellers besteht aus acht Modellen. Allein in Europa hatte Volvo Trucks im Jahr 2024 einen Marktanteil von 47 Prozent bei Elektro-Lkw (ab 16 Tonnen).

