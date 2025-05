DKV bindet Fuuse-Ladepunkte in Großbritannien ein

Über Fuuse sind Ladestationen angebunden, „die von vertrauenswürdigen Ladepunkt-Betreibern (CPOs) wie Charge My Street, FOR EV, Scottish Power Recharge, evpoint und EV on the Move betrieben werden“. Hinzu kommen noch kleinere CPOs, Ladepunkte an Touristenattraktionen sowie Lademöglichkeiten bei lokalen Behörden.

Konkret läuft die Einbindung der Ladepunkte in das Ladenetz über die Software von GreenFlux, einer Tochtergesellschaft von DKV Mobility. Alle angebundenen Ladepunkte können somit künftig auch mit der „DKV Card +Charge“ oder der „DKV Mobility App“ genutzt werden.

„Die Aufnahme der Kunden von Fuuse in unser Netzwerk stärkt unsere Präsenz in Großbritannien erheblich und hilft uns, unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität zu unterstützen“, so Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. „Die Partnerschaft mit DKV Mobility, einem der führenden europäischen Unternehmen im Bereich Flottenmanagement, einschließlich EV-Ladekarten und Tankkarten, macht die Ladepunkte unserer Kunden für noch mehr Fahrer zugänglich“, ergänzt Michael Gibson, CEO von Fuuse.

Erst Anfang des Monats teilte DKV Mobility mit, sein Ladenetzwerk durch eine Partnerschaft mit dem irischen Ladestationsbetreiber EasyGo um 1.150 neue Ladepunkte erweitert zu haben. Nun kommen über 2.400 Ladepunkte aus dem Vereinigten Königreich hinzu. Eine Aufschlüsselung nach AC- und DC-Ladepunkten gibt es nicht. Auch nicht nach einzelnen Betreibern. Klar ist hingegen, dass das EV-Ladenetzwerk von DKV Mobility europaweit rund 938.000 Ladepunkte umfasst, davon rund 45.000 in Großbritannien. Noch in diesem Jahr könnte das Ladenetz die Millionen-Marke knacken.

dkv-mobility.com