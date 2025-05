Changan eröffnet sein E-Auto-Werk in Thailand

Changan hat sein 2023 angekündigtes thailändisches Werk auf einem riesigen Gelände von rund 600 Hektar im WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 im Bezirk Pluak Daeng in der Provinz Rayong errichtet. Das Werk umfasst eine Karosserieproduktion, eine Lackiererei, eine Werkstatt für den Antriebsstrang, eine Montageanlage für Antriebsstränge, eine Batteriemontage und eine allgemeine Montage. Das Unternehmen hat rund zehn Milliarden Baht (etwa 268 Millionen Euro) in die Produktionsstätte investiert.

Neben der Integration aller Kernproduktionsprozesse im thailändischen Werk verspricht Changan einen hohen Grad an Lokalisierung. Das Unternehmen will in diesem Jahr einen Lokalisierungsgrad von 68 Prozent erreichen und ihn bis 2028 auf 80 Prozent steigern. Es geht davon aus, dass mit diesem Werk in Thailand mehr als 30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das neue Werk von Changan in Rayong hat zunächst eine jährliche Produktionskapazität von 100.000 Einheiten. Das Unternehmen plant, sie bis 2027 auf 200.000 Einheiten zu erweitern. Der chinesische Automobilhersteller will seine in Thailand hergestellten Modelle in andere Märkte in Südostasien sowie nach Australien und Neuseeland exportieren, um seine globale Präsenz zu stärken. Einem früheren Bericht von The Nation zufolge hat das Unternehmen mit den im Werk Rayong hergestellten NEVs sogar den britischen Markt und den Markt für Linkslenker im Blick.

Changan hatte den Deepal S05 im März 2025 auf der Bangkok International Motor Show in Thailand vorgestellt und nutzte die Werkseröffnung, um die erste Charge des kompakten SUV an Kunden auszuliefern. Das Unternehmen bietet dieses Modell als vollelektrische Version mit einer Reichweite von 470 Kilometern sowie als Variante mir Range Extender mit einer rein elektrischen Reichweite von 170 Kilometern (NEFZ) und einer Gesamtreichweite von über 1.000 Kilometern an.

Nach der Errichtung seiner ersten Elektroauto-Produktionsstätte in Übersee plant Changan die Eröffnung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Thailand. Das Unternehmen beabsichtigt, die F&E-Einrichtung als regionales Zentrum für die Arbeit an seinen rechtsgelenkten Fahrzeugen zu nutzen.

