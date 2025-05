Gotion fertigt Solid-State-Batterie in Kleinserie

Den Produktionsbeginn auf der neuen Pilotlinie hat der Volkswagen-Partner am Wochenende auf seiner eigenen Technologie-Konferenz verkündet. Die wichtigsten Komponenten der Produktionsmaschinen soll dabei ebenfalls aus einer lokalen Fertigung kommen, so Gotion. Nähere Angaben zur Technologie der Pilotfertigung an sich sind bisher aber nicht bekannt.

Gotion High-Tech hatte vor recht genau einem Jahr bei seiner Technologie-Konferenz 2024 die Gemstone-Feststoffbatterien vorgestellt und damit den Einstieg in dieses neue Marktsegment angekündigt. Die Inbetriebnahme der Pilotfertigung ist nun der nächste wichtige Schritt. Wann der entscheidende Schritt – also der Start einer Serienproduktion im größeren Maßstab – folgen soll, gibt der Hersteller aber noch nicht an. 2024 hieß es noch, dass Gotion 2027 mit der Produktion in kleineren Stückzahlen beginnen wolle und eine Massenproduktion „voraussichtlich“ ab 2030 anstrebe. CATL und BYD planen ab 2027 mit Festkörperbatterien in kleinen Stückzahlen.

Vor einem Jahr gab der Hersteller bei der Ankündigung der Gemstone-Batterien an, dass die Zellen eine Energiedichte von 350 Wh/kg und 800 Wh/l haben soll, also rund 40 Prozent mehr als gängige Lithium-Ionen-Batterien mit NMC-Zellchemie. In der aktuellen Pressemitteilung heißt es, dass die Gemstone-Zellen „nach 365 Tagen Validierung“ eine um 150 Prozent höhere Kapazität haben sollen. Allerdings gibt es weder eine konkrete Angabe der neuen Kapazität noch eine Aussage, auf welche Basis sich die 150 Prozent genau beziehen.

Wichtig ist aber, dass es sich um eine „All-Solid-State“-Batterie handelt, also eine Zelle mit festem Elektrolyt. Teilweise werden von den Herstellern auch „Semi-Solid-State“-Zellen als Feststoffbatterien bezeichnet, obwohl es sich noch um einen halbflüssigen Elektrolyten mit Gel-artiger Konsistenz handelt. Diese bringen zwar eine gewisse Verbesserung bei Faktoren wie Energiedichte und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Zellen mit Flüssig-Elektrolyt, den großen Sprung erwarten Experten aber erst mit dem „All-Solid-State“-Batterien.

In der Erprobungsphase sollen die Gemstone-Zellen aber alle erforderlichen Sicherheitstests bestanden haben, also Nagel-Penetrations-Tests, die gezielte Überladung der Zellen, mechanische Belastung bei Quetsch-Tests oder die thermische Belastung bei sogenannten Hot-Box-Tests. Die chinesische Regierung hatte im Frühjahr strengere Normen für E-Auto-Batterien vorgestellt, die zum 1. Juli 2026 in Kraft treten. Diese sollen die Sicherheit der Batterien erhöhen.

Gotion zählt zu den größten Batterieherstellern für Elektroautos, jedoch weit hinter den chinesischen Branchengrößen wie CATL und BYD. Laut dem südkoreanischen Marktforscher SNE Research kam Gotion im ersten Quartal 2025 auf einen Weltmarktanteil bei EV-Batterien von 3,5 Prozent, was Rang 6 im Hersteller-Ranking entspricht.

