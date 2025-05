Hubject und Zemetric starten Plug&Charge-Einführung

Die Integration wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, zunächst in ausgewählten Netzen. Der Schwerpunkt liegt auf Nordamerika, aber in der Pressemitteilung ist auch von „internationalen Märkten“ die Rede.

Außerdem betonen die Beteiligten, dass die Plattform von Zemetric „Tausende von Ladepunkten auf mehreren Kontinenten“ unterstützt. Die Partnerschaft ermöglicht es Betreibern von Ladestationen, die die Denali-Software von Zemetric nutzen, Plug&Charge anzubieten, während Mobilitätsdienstleister von dem umfangreichen Roaming-Netzwerk von Hubject profitieren.

Bei Plug&Charge handelt es sich um ein Verfahren, bei dem sich Elektroautos automatisch gegenüber einer Ladesäule identifizieren. Die Autofahrer benötigen dann keine Ladekarte oder App mehr, um den Ladevorgang zu starten, sondern dieser startet automatisch, sobald sich das Fahrzeug bei der Ladesäule authentifiziert hat.

„Der innovative Ansatz von Zemetric im Bereich der Ladeinfrastruktur und das Engagement für offene Standards machen das Unternehmen zu einem idealen Partner, wenn es darum geht, eMobilität weltweit voranzutreiben“, sagte Trishan Peruma, CEO von Hubject North America. „Ihre umfassende Plattform, kombiniert mit unseren Plug&Charge- und eRoaming-Funktionen, wird die nahtlose Ladeerfahrung liefern, die die Branche für die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen benötigt.“

Harmeet Singh, CEO von Zemetric, bezeichnete die Vereinbarung als einen strategischen Schritt, „der es uns ermöglicht, unseren Stakeholdern auf der ganzen Welt intelligentere und leichter zugängliche Ladelösungen anzubieten, um den Verkehr zu elektrifizieren.“

Hubject betreibt das weltweit größte anbieterübergreifende Roaming-Netzwerk für das Laden von Elektrofahrzeugen mit über einer Million Ladepunkten in 70 Ländern. Zemetric mit Hauptsitz in Kalifornien bietet eine auf maschinellem Lernen basierende Optimierungsplattform und intelligente Hardware, um die Elektrifizierung zu beschleunigen.

hubject.com