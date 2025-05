Aral Pulse nimmt vier neue HPC-Standorte in Betrieb

Die beiden neuen NRW-Standorte liegen nicht nur im gleichen Bundesland, sondern auch noch beide südlich von Köln. An der Aral-Tankstelle Kölnstr. 272 in Brühl und an jener in der Brühler Str. 160 in Wesseling sind jeweils vier Schnellladesäulen mit zwei Ladepunkten in Betrieb gegangen. Der neue Standort in Bayern befindet sich auf dem Gelände der Aral-Tankstelle Amberger Straße 18 in Neumarkt in der Oberpfalz, an der A3 südwestlich von Nürnberg gelegen – auch dort hat Aral Pulse vier Ladesäulen installiert. Der Ladepark auf dem Parkplatz an der Baiershofener Str. 1 in Westhausen ist mit drei Ladesäulen etwas kleiner – Westhausen liegt im Osten Baden-Württembergs unmittelbar an der A7. An dem Parkplatz tehen verschiedene Einkaufsmöglichkeiten wie Supermärkte, Drogerie, Bäckerei sowie eine DHL Packstation zur Verfügung.

In allen Fällen handelt es sich bei den verbauten Ladesäulen um den Alpitronic Hypercharger HYC300, nicht den neueren HYC400. Das weit verbreitete 300er-Modell bietet bis zu 300 kW Ladeleistung, wenn einer der beiden Ladepunkte einer Säule genutzt wird – sind beide Ladepunkte belegt, wird die verfügbare Leistung bei diesem Modell in 75-kW-Schritten aufgeteilt. Aral Pulse betont, „beim Ausbau der Ladeinfrastruktur auf ultraschnelles Laden und eine hohe Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur“ zu setzen.

„Wir betreiben inzwischen mehr als 3.500 Ladepunkte an fast 500 Standorten und gehören damit zu den größten Schnellladeanbietern Deutschlands. Weiterer Ausbau ist geplant“, sagt Alexander Junge, Aral-Vorstand für Elektromobilität, laut den Mitteilungen. „Wir wollen erste Wahl für unsere Kundinnen und Kunden sein. Unser ultraschnelles Ladeangebot wird sehr gut angenommen. Seit dem August letzten Jahres sind wir offizieller e-Charge-Partner des ADAC.“ Um das Ausbau-Tempo zu verdeutlichen: Als Aral im Dezember 2024 sein erstes Umsetzungs-Barometer veröffentlicht hat, waren es noch 3.300 eigene Schnellladepunkte an 460 Standorten.

Was Junge und Aral in der Mitteilung nicht erwähnen: Zum 5. Mai hat Aral Pulse die Ladepreise in Deutschland teilweise deutlich angepasst – an AC- und DC-Ladepunkten zahlen die Kundinnen und Kunden seitdem acht Cent mehr pro Kilowattstunde. Je nach Ladeleistung werden nun bis zu 0,69 €/kWh fällig. Die genaue Auflistung der Preisstruktur können Sie hier nachlesen. Der ADAC e-Charge-Tarif ändert sich aber nicht.

