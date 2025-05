Fortum präsentiert Battery Box für Batterie-Transporte

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die Lithium-Ionen-Batterien zum Recycling haben und gewährleistet laut Fortum eine „sichere, gesetzeskonforme und effiziente Lösung für die Batterieentsorgungslogistik“. Die Battery Box kann über die Online-Plattform von Fortum Battery Recycling bestellt werden. „Über die Online-Plattform ist es möglich, die Anzahl der benötigten Boxen zu buchen, die Anlieferung und Abholung zu vereinbaren sowie jederzeit Statusinformationen und alle erforderlichen Nachweisdokumente für den Recyclingprozess bequem abzurufen“, teilt das Unternehmen mit.

Die Einführung der Battery Box ist eine Reaktion auf die EU-Verordnung (BATT2), die seit Februar 2024 in Kraft ist und konkrete Vorgaben für Sammelziele, Recyclingquoten und den Mindestanteil von recycelten Materialien in neuen Batterien festlegt. Aktuell kündigt Fortum zwar die Marktpremiere in Deutschland an, aufgrund der BATT2 ist das Produkt allerdings früher oder später für alle EU-Märkte interessant. Derzeit ist der Dienst nur in Finnland und Deutschland verfügbar.

Bei der Box selbst handelt es sich um einen UN-zugelassenen Batteriekasten mit Maßen von 1,20×1,00×0,74 Metern und einem Volumen von 620 Litern. Das maximale Gewicht der Ladung beträgt 400 Kilogramm. Mit den Maßen ist klar, dass nur Batteriemodule oder Zellen darin transportiert werden können – Batteriepacks aus E-Autos sind in aller Regel größer als die Innenfläche von 1,13 auf 0,93 Meter. Und: Fortum transportiert nur „unkritische/unbeschädigte NCM- und NCA-Batterien“. Für andere Batterietypen müssen die Kunden Fortum kontaktieren.

Fortum stellt nicht nur die Battery Box für den sicheren Transport an sich zur Verfügung, sondern will natürlich auch alle weiteren Schritte des Batterie-Recyclings übernehmen. Die über die Boxen eingesammelten Altbatterien sollen so ihren Weg über mehrere Sammelstellen in Deutschland und Europa bis in die hydrometallurgische Batterierecyclinganlage des Unternehmens in Finnland finden. Dort will Fortum mit seinen selbst entwickelten Recyclingverfahren die wertvollen Rohstoffe aus dem Batterieschrott extrahieren.

Die Kunden sollen je nach Bedarf eine oder mehrere Batterie Boxen gleichzeitig bestellen können – je nach Anzahl variieren auch die Preise. Eine Box kostet 1.490 Euro, bei zwei Boxen gleichzeitig sind es 1.045 Euro je Box. Ab drei Boxen berechnet Fortum 900 Euro je Box. „Die Kosten sind durch einen Festpreis transparent und planbar, was die Budgetierung für Unternehmen stark vereinfacht und dabei Planungssicherheit bietet“, so Fortum.

Die bestellten Boxen werden zum vereinbarten Termin an den Standort geliefert. Hat der Kunde die Box befüllt, kann er einen Abholtermin vereinbaren, zu dem die volle durch eine leere Box ersetzt wird. Dann erhalten die Kunden auch den für die EU-Verordnung wichtigen Recyclingnachweis.

„Mit der Battery Box machen wir das Batterierecycling für Unternehmen so einfach wie möglich. Von der Bestellung bis zur Entsorgung bieten wir als Spezialist für Batterierecycling und für die Behandlung gefährlicher Abfälle einen sicheren und transparenten Service. Gleichzeitig leisten unsere Kunden mit der Nutzung der Battery Box einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Rohstoffsicherung in Europa“, erklärt Tero Holländer, Head of Business Line Batteries bei Fortum Battery Recycling. „Jedes Kilogramm recycelter Batterien bringt uns einer nachhaltigen und unabhängigen europäischen Energiezukunft einen Schritt näher.“

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), fortum.com (Batterie-Portal)