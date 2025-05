Genesis spendiert dem Electrified G80 eine größere Batterie

Den Electrified G80 hat die Luxusmarke von Hyundai im Frühjahr 2021 vorgestellt – als Elektro-Version der Verbrenner-Limousine G80. Schon damals war ein 800-Volt-Akku an Bord, der auf einen Energiegehalt von 87,2 kWh kam.

Mit dem Facelift wird eine neue, 94,5 kWh große Batterie im Electrified G80 verbaut. Diese soll dann bis zu 570 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglichen. Das Nachladen von zehn auf 80 Prozent soll laut Genesis 25 Minuten dauern, eine maximale Ladeleistung des neuen Akkus wird nicht genannt. Da mit dem alten 87,2-kWh-Akku der Standard-Schnellladevorgang nur 22 Minuten gedauert hat, dürfte die Ladeleistung gleich geblieben sein – daher dauert es mit dem größeren Akku etwas länger, bis die 80 Prozent erreicht sind.

Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis

Außerdem gibt es eine Heizfunktion der Batterie für ein „bequemes Aufladen bei allen Witterungsverhältnissen“. Um das Einstecken des Ladekabels bei Dunkelheit zu vereinfachen, ist der Ladeanschluss beleuchtet – die Klappe lässt sich auch per Knopfdruck elektrisch öffnen und schließen.

Wie bei einer Modellpflege üblich gibt es auch zahlreiche Design- und Technologie-Updates. Der typische Markengrill prägt die Front, die Scheinwerfer verfügen nun über die Multi-Lens-Array-Technologie (MLA) und sollen eine verbesserte Leuchtleistung bieten, so Genesis. Auch das Design der 19-Zoll-Felgen wurde überarbeitet. Innen sollen neu gestaltete Vorder- und Rücksitze „noch mehr Komfort für alle Insassen“ bieten. Und ein 27 Zoll großes OLED-Display soll das neue Infotainmentsystem ccIC mit dem digitalen Kombiinstrument nahtlos vereinen. Dazu gibt es serienmäßig ein Soundsystem von Bang & Olufsen mit 17 Lautsprechern, welches auch die Dolby-Atmos-Technologie unterstützt.

Eher ungewöhnlich für ein Facelift ist die Tatsache, dass Genesis den Radstand und satte 13 Zentimeter gestreckt hat – derart teure Eingriffe am Blech werden bei einer Modellpflege für gewöhnlich vermieden. Der längere Radstand wurde aber nicht wegen der größeren Batterie gewählt, sondern um den Status als Flaggschiff-Limousine zu untermauern: „Dies sorgt vor allem in der zweiten Sitzreihe für ein noch großzügigeres Raumangebot“, teilt Genesis mit.

In Deutschland soll das überarbeitete Modell ab Juni angeboten werden, Preise für den neuen Electrified G80 nennt Genesis in der Mitteilung aber noch nicht. Auch im Vereinigten Königreich soll der Marktstart im Juni erfolgen – was der Electrified G80 auf der Insel kosten soll, verrät aber auch Genesis UK bisher nicht.

genesisnewseurope.com