CATL nimmt neues Batterie-Gigawerk in Nordchina in Betrieb

Bei dem neuen Batteriewerk handelt es sich laut CN EV Post um CATLs erste Fabrik in Nordchina. Konkret liegt die neue Produktionsstätte des Herstellers in Jining in der Provinz Shandong. Vom Band laufen dort Akkus für Fahrzeuge und stationäre Anwendungen. Die nun in Betrieb gegangene Teilfabrik soll noch dieses und nächstes Jahr erweitert werden – und so zu CATLs größter Batterieproduktion in China werden. Das schreibt CN EV Post unter Berufung auf eine offizielle Unternehmensmitteilung. Ein konkreter GWh-Wert für die Endausbaustufe wird allerdings nicht genannt.

Die Dimensionen der Fabrik sind natürlich immens: Schon in der aktuellen Ausbaustufe hat CALT 52 Hektar Fläche überbaut. Nach Vollendung des Werks soll dieses „ein weltweit führendes Cluster für neue Energiebatterien im Wert von 100 Milliarden Yuan bilden“, wird CATL zitiert. Umrechnet sind das gut 12 Milliarden Euro.

Flankiert wird der Werksbau in der nordchinesischen Provinz von einer Reihe von Rahmenvereinbarungen, die Shandong zugute kommen soll. So ist unter Mitwirkung von CATL u.a. der Aufbau einer „CO2-freien Stadt“ mit der Kommune Jining geplant. Zudem wurde mit dem Verkehrsministerium der Provinz Shandong u.a. die Förderung von CATLs Batteriewechselansatz vereinbart.

Laut einem Anfang des Monats in Hongkong eingereichten Börsenprospekts hat CATL bis Ende 2024 über 13 Batterieproduktionsstätten und sechs Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit verfügt. Im ersten Quartal soll CATL in diesen Anlagen laut Daten von SNE Research 84,9 GWh an Elektroautobatterien gefertigt haben, was einem Anstieg um 40 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gleichkommt. Damit bedient CATL gut 38 Prozent des globalen Markts – und bleibt ergo bei der Batterieproduktion der wichtigste Player weltweit.



