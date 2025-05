E-Mobility-Projekte effizient realisieren: HENSEL entlastet das Elektrohandwerk

Von der Planung über die Verdrahtung bis zur Dokumentation – alles bereits erledigt

Bisher musste der Elektrohandwerker die Energieverteilung für Wallboxen selbst planen, geeignete Komponenten auswählen, verdrahten und dokumentieren. Das kostet Zeit. Mit den vormontierten ENYCHARGE Ladeverteilern entfällt dieser Aufwand: Die Systeme sind bereits fertig verdrahtet, geprüft & dokumentiert – anschlussfertig für den direkten Einsatz.

Mehr Effizienz auf der Baustelle: Aufstellen, anschließen, fertig

Die Montage der ENYCHARGE Ladeverteiler ist bewusst praxisnah gestaltet. Modelle mit werkzeuglosen Klemmen, vormontierte Standfüße und eine geprüfte Verdrahtung sorgen für einen schnellen und fehlerfreien Einbau. Das reduziert den Arbeitsaufwand vor Ort erheblich und gibt Elektrohandwerkern die Sicherheit, dass die Installation normgerecht erfolgt.

Vielfalt, die passt – 112 Ladeverteiler aus dem Katalog

HENSEL bietet eine Auswahl von 112 verschiedenen Ladeverteilern – passend für 11 kW & 22 kW Einzel- und Doppelladepunkte über 43 kW für Nutzfahrzeugflotten bis hin zu leistungsstarken 200 kW Schnellladepunkten. So lassen sich Standard-Ladepunkte für Unternehmen genauso effizient realisieren wie leistungsstarke Lösungen für größere Flotten & ultraschnelles Laden.

Normgerechte Lösungen mit maximaler Sicherheit

Die ENYCHARGE Ladeverteiler erfüllen alle relevanten Normen (z. B. DIN EN IEC 61439-7) und bieten Elektrohandwerkern eine zuverlässige Lösung. Dank geprüfter Verdrahtung und umfassender Dokumentation reduziert sich das Haftungsrisiko, im Vergleich zum „Selberbauen“ – ein entscheidender Vorteil in einem Markt mit immer höheren Anforderungen an die technische Sicherheit und Nachweispflichten.

Einfache Bestellung – digital unterstützt

Passgenaue Lösungen finden war nie einfacher: Über die ENYEXPERT-App oder die HENSEL-Website können Elektrohandwerker mit wenigen Klicks den richtigen Ladeverteiler auswählen und direkt über den Elektrogroßhandel bestellen. Die optimierte Bestellmöglichkeit spart Zeit und ermöglicht eine nahtlose Integration in den Beschaffungsprozess.

Die Ladeverteiler sind in fünf Werktagen versandbereit – eine Planungssicherheit, die Elektrohandwerkern ermöglicht Projekte effizient abzuschließen.

Mehr Zeit für das Wesentliche

Mit den ENYCHARGE Ladeverteilern bleibt dem Elektrohandwerker mehr Zeit für das, was wirklich zählt: die effiziente Umsetzung von Projekten. Schluss mit aufwändiger Planung, Verdrahtung und Dokumentation – stattdessen einfach aufstellen, anschließen, fertig!

