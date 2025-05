Fiat zeigt E-Dreirad für Afrika und den Nahen Osten

Der Fiat Tris soll in drei Konfigurationen angeboten werden: Als Fahrgestell mit Kabine, Pritsche und Pickup. Damit will Fiat Professional nach eigenen Angaben den Mobilitätsbedarf von Unternehmen berücksichtigen und ihnen ein „Instrument zur wirtschaftlichen Stärkung“ bieten, wie es in der Mitteilung heißt. Und da der Tris nicht nur günstig, sondern auch rein elektrisch sein wird, soll er als nachhaltiger Lieferwagen bei der B2B-Mikromobilität in den Städten Afrikas und des Nahen Ostens die Emissionen reduzieren.

Das Fahrzeug selbst wird von einem 48-Volt-Elektromotor mit neun Kilowatt Spitzenleistung angetrieben, verfügt über eine Lithium-Batterie mit einem Energiegehalt von 6,9 kWh für eine Reichweite von 90 Kilometern (nach dem Motorrad-Standard WMTC) und soll in Marokko produziert werden. Wie auch bei den E-Kleinstwagen von Stellantis (Citroen Ami und Co) ist ein Ladesystem mit fest verbautem 220-Volt-Stecker integriert, was das Aufladen an normalen Haushaltssteckdosen ermöglichen soll. Eine Komplett-Ladung dauert 4:40 Stunden, 80 Prozent sollen nach 3:30 Stunden erreicht werden.

Nicht nur das Ladesystem ist von den Kleinstwagen wie dem Fiat Topolino inspiriert, auch die Batterie soll die „gleiche robuste und bewährte“ Technologie nutzen. „Sie wurde nun an die spezifischen Anforderungen des professionellen Einsatzes angepasst und ihre Leistungsfähigkeit im Praxiseinsatz bereits in Fahrzeugen im Einsatz bestätigt“, so Fiat.

Bild: Fiat Bild: Fiat Bild: Fiat

Der gesamte Antrieb sei mit Fokus auf Leistung, Effizienz und Wirtschaftlichkeit entwickelt worden. Die Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h soll für den städtischen Liefereinsatz ausreichen. Auch die vom Fiat-Designzentrum Centro Stile entworfene Kabine ist genau auf diesen Einsatz optimiert: Die ergonomische Fahrposition sei auf lange Arbeitszeiten zugeschnitten und erhöhe den Komfort, ein bequemes Ein- und Aussteigen soll die Ermüdung bei häufigen Stopps reduzieren. Über einen USB-C-Stecker und eine 12-Volt-Steckdose können Geräte geladen werden, zahlreiche Ablagen sollen die Arbeit erleichtern.

Der Tris ist nur 3,17 Meter lang und soll auf einen Wendekreis von 3,05 Metern kommen. Dennoch bietet er rund 2,25 Quadratmeter Ladefläche, genug für eine Europalette – als Flatbed ohne Seitenwände, als Pickup mit einer seitlichen Begrenzung. Und auf das Fahrgestell können eigene Aufbauten montiert werden. Die RCE-homologierte Nutzlast beträgt maximal 540 Kilogramm.

Preise nennt Fiat Professional aber noch nicht.

stellantis.com