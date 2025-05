Groupe Malherbe flottet elf E-Lkw von Volvo Trucks ein

Die Groupe Malherbe erhält konkret Zuwachs von neun elektrischen Sattelzugmaschinen des Typs FH Electric und zwei E-Lkw des Typs FL Electric. Die Zugmaschinen mit Aero-Paket und einer 4×2-Achskonfiguration sind dabei mit der derzeit maximalen Batteriekonfiguration von 540 kWh ausgestattet und leisten 490 kW. Die beiden FL Electric sind ebenfalls Zweiachser und bieten 376 kWh Batteriekapazität und 165 kW Leistung.

Die Fahrzeuge werden laut einem französischen Medienbericht wie erwähnt teils zur Lieferung von Zulieferteilen für das Volvo-Werk in Blainville-sur-Orne in der Normandie eingesetzt. Volvo spricht daher auch von einem neuen Schrittim ehrgeizigen Projekt, die Versorgung mit Teilen der dortigen Fabrik zu 100 Prozent zu elektrifizieren. Teils sollen die neuen XXL-Stromer aber auch den Gütertransport für einen großen Lebensmittelhersteller zwischen der Normandie und der Bretagne übernehmen. Dabei werden die E-Lkw in beiden Fällen tagsüber betrieben und nachts aufgeladen.

Der Beschaffung vorangegangen waren laut Volvo ab 2023 mehrere Versuchsphasen, bei denen verschiedene Warenströme in der Normandie und der Bretagne unter realen Bedingungen getestet wurden. Alle nun eingeflotteten E-Fahrzeuge wurden dabei über Volvo Financial Services Rental bereitgestellt. Die Errichtung der Lader an sieben Standorten des Kunden übernahm zudem Autorecharge, einer der von Volvo Trucks gelisteten Partner in diesem Bereich.

Laurent d’Arnal, Vertriebsleiter von Volvo Trucks Frankreich, äußerte sich bei der Übergabe wie folgt: „Wir sind besonders stolz darauf, die Malherbe-Gruppe, einen langjährigen Kunden von Volvo Trucks, bei diesem entscheidenden Schritt zur Elektrifizierung ihres Fuhrparks zu begleiten. Die allererste elektrische AERO-Zugmaschine in Frankreich wurde von Malherbe im Juli 2024 unter Vertrag genommen. Dieser Großauftrag ist das Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft, die auf Vertrauen, Leistung und gemeinsamen Werten rund um die Nachhaltigkeit beruht.“

„Wir alle sind von dem Ziel getrieben, unsere Kunden zufrieden zu stellen, indem wir eine nachhaltige, also lebensfähige und tugendhafte Alternative mit maximaler Sichtbarkeit anbieten“, so die Geschäftsführer der Malherbe-Gruppe, Alain und Noël Samson. „Hier und jetzt geschieht zweifellos etwas … Wir befinden uns an einem Scheideweg. Es ist eine bedeutende Entwicklung […], die sich derzeit im Sektor des gewerblichen Güterverkehrs abspielt: Unser Beruf verändert sich, das Image des Lkw entwickelt sich weiter und muss modernisiert werden. Wir haben uns dafür entschieden, zu den Akteuren zu gehören und diesen Wandel mit unserem langjährigen Hersteller Volvo zu beginnen, indem wir unsere Kundenpartner auf dieses spannende Abenteuer mitnehmen.“

Die 1953 gegründete Malherbe-Gruppe verfügt nach eigenen Angaben über eine Flotte von 2.300 Fahrzeugen und gehört damit zu den großen Logistikanbietern in Frankreich. Sie ist insbesondere für die Lebensmittelindustrie, den Großhandel, den Energiesektor, den Hoch- und Tiefbau und die Pharmaindustrie tätig.



jdlgroupe.com, volvotrucks.fr