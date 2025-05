Halifax flottet 60 E-Busse von Volvo-Tochter Nova Bus ein

Bereits 2021 hatte die kanadische Stadt Halifax die Beschaffung von 60 Elektrobussen ausgeschrieben. Aus der Ausschreibung ging damals die kanadische Volvo-Tochter Nova Bus als Sieger hervor und es hieß, dass sämtliche Busse bis 2024 geliefert werden sollten.

Laut Angaben des städtischem ÖPNV-Betreiber Halifax Transit wurde der erste E-Bus von Nova Bus vom Typ LFSe+ im Dezember 2023 geliefert und zunächst nur für Tests, Training und PR-Events eingesetzt. Die weiteren 59 bestellten E-Busse wurden binnen zwölf Monaten geliefert. Ab Dezember 2024 wurden die ersten drei E-Busse einem Test zur Realbedingungen im tatsächlichen Linienbetrieb unterzogen.

Erst jetzt erfolgt aber die reguläre Inbetriebnahme der insgesamt 60 E-Busse im Linienbetrieb sowie der zugehörigen Ladeinfrastruktur. Insgesamt hat das Vorhaben 112 Millionen Kanadische Dollar (rund 71 Millionen Euro) gekostet, wobei das Geld von den Regierungen Kanadas, Nova Scotia und der Region Halifax kam.

Für die neuen E-Busse hat Halifax Transit ein Busdepot erweitert, und zwar das Ragged Lake Transit Centre (RLTC) erweitert. Es wurden Parkplätze für 40 zusätzliche Busse geschaffen sowie 67 Ladeplätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 5.250 kW installiert. Zudem wurde eine Solaranlage auf dem Gebäude montiert.

Mit der Anschaffung der E-Busse werden „folgende Ziele unterstützt: Verringerung der gesamten Treibhausgasemissionen und der Kraftstoffkosten, Verringerung der Luftverschmutzung und der Lärmbelästigung sowie Senkung der Wartungskosten“, sagte Robin Gerus, Geschäftsführer von Halifax Transit.

Der Bürgermeister von Halifax, Andy Fillmore, sagte, dass die Stadt auch das Potenzial für erdgas- und wasserstoffbetriebene Busse untersucht, insbesondere in Gebieten, in denen Batterie-elektrische Fahrzeuge aufgrund der Wetterbedingungen nicht möglich sind. „Die Idee ist, dass wir immer versuchen, herauszufinden, was am besten für unsere Nutzer funktioniert. Was für unser Klima am besten geeignet ist, z. B. in Bezug auf kaltes Wetter und so weiter, und was auch unsere kohlenstoffärmsten Alternativen liefert“, sagte er.

Halifax Transit plant, seine Flotte in den nächsten Jahren auf 200 emissionsfreie Busse auszubauen, legt sich dabei aber nicht auf eine bestimmte Antriebsart fest.

ctvnews.ca, cbc.ca, halifax.ca (Projektseite)