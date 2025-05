Stefan Mecha wird neuer Chef von VW Nutzfahrzeuge

Der derzeitige CEO Carsten Intra verlasse „ das Unternehmen im Rahmen einer Altersregelung aus persönlichen Gründen“, wie Volkswagen mitteilt. Eine Altersregelung würde jedoch für ein reguläres und geplantes Ausscheiden Intras sprechen, „aus persönlichen Gründen“ würde eher für eine Entscheidung des Managers sprechen, VWN zu verlassen. Hier macht VW keine weiteren Angaben.

Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen, Leiter der Markengruppe Core und Beirats-Vorsitzender von Volkswagen Nutzfahrzeuge, lobt die Arbeit des aktuellen VWN-Chefs. „Carsten Intra hat mit ID. Buzz, Transporter und Co. wichtige Modelle auf den Markt gebracht und die richtigen Weichen gestellt, um das Potenzial leichter Nutzfahrzeuge künftig weiter auszuschöpfen. Er hat das Zukunftsthema autonomes Fahren vorangetrieben und mit der Submarke ‚California‘ das Profil von VWN deutlich geschärft“, sagt Schäfer. „Ich danke Carsten für die gute Zusammenarbeit in der Brand Group Core, die ich auch auf persönlicher Ebene sehr geschätzt habe und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“

Intra ist seit dem 1. September 2020 Vorsitzender des Markenvorstands von VWN. Zuvor war er Personalvorstand und Arbeitsdirektor der MAN SE sowie der MAN Truck & Bus SE, zudem war er Mitglied des Vorstands der Traton SE, verantwortlich für die Bereiche Personal und IT. „Der promovierte Maschinenbauingenieur hat in seiner Zeit als CEO von Volkswagen Nutzfahrzeuge den Turnaround der Marke auf einen Wachstumspfad eingeleitet, der zum Rekordergebnis im Jahr 2023 führte“, schreibt VW in der Mitteilung.

Auf Intra folgt in Hannover der aktuelle Executive CEO der Marke Volkswagen Pkw für die Region China, Stefan Mecha. Der Manager ist seit mehr als 15 Jahren im VW-Konzern, zuvor war er bei Sixt und der damaligen Daimler AG aktiv. Seinen aktuellen Posten in China hat Mecha seit 2022 inne, davor war er in verschiedenen Regionen in Europa, dem Nahen Osten, Südamerika und auch Russland im VW-Vertrieb in leitenden Positionen tätig.

„Mit Stefan Mecha übernimmt einer unserer international erfahrensten Manager die Leitung von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Er hat in Regionen wie Brasilien, Südafrika, Russland und China bewiesen, dass man mit Teamspirit, Pragmatismus und tiefgreifendem Marktverständnis auch in einem herausforderndem Umfeld nachhaltig gute Ergebnisse liefern kann“, sagt Schäfer über den künftigen VWN-Chef. „Stefans erste Station im Volkswagen Konzern war übrigens der Vertrieb bei den ‚Nutzis‘. Ich bin mir sicher, dass er die Marke gemeinsam mit diesem großartigen Team aufs nächste Level heben und die Zusammenarbeit in der Brand Group Core weiter stärken wird.“

Mecha selbst oder Intra kommen in der Mitteilung nicht zu Wort.

volkswagen-newsroom.com