Weiterer EnBW-Ladepark an der A81

Zehn der Ladepunkte leisten 200 kW, die anderen zehn 400 kW, wie die EnBW mitteilt. Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um die Alpitronic-Modelle Hypercharger HYC200 und HYC400, die jeweils zwei Ladepunkte bieten. Die maximale Leistung liegt nur an, wenn nur ein E-Auto eine Säule nutzt – sind beide Ladepunkte belegt, wird die verfügbare Leistung bei diesen Modellen in 50-kW-Schritten aufgeteilt. In Empfingen sind die Ladesäulen zum Teil überdacht, die dort verbauten PV-Module kommen auf 19,1 kWp.

Der neue Standort in Emfingen liegt an der A81 in etwa auf halber Strecke zwischen dem Großraum Stuttgart und dem Bodensee – „ein beliebtes Reiseziel vor allem jetzt in den Sommermonaten“, wie Jens Breternitz, der bei der EnBW mobility+ unter anderem für die Standortauswahl neuer Ladeparks verantwortlich ist, erklärt. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der Kommune konnten wir diesen Standort in direkter Autobahnnähe errichten.“ So sollen sowohl Anwohnerinnen und Anwohner als auch Fernreisende von dem Ladepark profitieren können. In unmittelbarer Nähe liegt ein Best-Western-Hotel, ein Restaurant und eine Tankstelle – mit Ladepunkten von Shell Recharge. Für die EnBW ist es der zweite Ladepark an der A81: Weiter nördlich am Kreuz Weinsberg ist seit 2022 bereits ein Ladepark am Netz.

„Mit der Inbetriebnahme in Empfingen finden Kund*innen im EnBW HyperNetz nun bereits fünf überdachte EnBW-Schnellladeparks allein in Baden-Württemberg“, sagt Breternitz. „Deutschlandweit sind es mittlerweile rund 50 entsprechende Standorte.“ Zählt man nicht nur die großen EnBW-Schnellladeparks, umfasst das Ladenetz des Energieunternehmens bereits über 6.000 Schnellladepunkte.

enbw.com