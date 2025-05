ABB übernimmt Leistungselektronik-Spezialisten BrightLoop

Im Rahmen der Vereinbarung will ABB zunächst im dritten Quartal 2025 eine Mehrheitsbeteiligung von 93 Prozent an BrightLoop kaufen, die Genehmigung durch die zuständigen Behörden vorausgesetzt. Die übrigen 7 Prozent will ABB dann im Jahr 2028 erwerben. Finanzielle Details verrät ABB allerdings nicht. Das Führungsteam von BrightLoop soll an Bord bleiben.

BrightLoop mit Sitz in Paris wurde 2010 gegründet und beschäftigt heute etwa 90 Mitarbeitende. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von annähernd 16 Millionen Euro. Es ist in den letzten Jahren stark gewachsen, angetrieben durch die sich beschleunigende Elektrifizierung in seinen Kernbranchen.

BrightLoops Technologie wurde ursprünglich für die hohen Leistungsanforderungen des Motorsports entwickelt und findet sich in allen Rennwagen der Elektroauto-Rennserie Formel E, die von ABB präsentiert wird. Konkret hat BrightLoop ein umfassendes Portfolio von Hoch- und Niederspannungs-DC/DC-Stromrichtern entwickelt, die auf die hocheffiziente, kompakte und skalierbare Handhabung bidirektionaler Stromflüsse ausgelegt sind. Durch den Einsatz hochentwickelter Halbleitertechnologien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid spielt BrightLoop laut Firmenangaben eine Vorreiterrolle im Bereich der hocheffizienten Hochspannungs-Leistungselektronik.

Aufbauend auf den Erfolgen in der Formel E kommen die Lösungen von BrightLoop heute auch in anderen anspruchsvollen Sektoren zum Einsatz, darunter der Off-Highway-Verkehr, die Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Wasserstoffmobilität und Militär. ABB und BrightLoop werden Kunden in diesen Sektoren auch künftig bedienen und ihre Marktpräsenz gleichzeitig strategisch ausbauen.



Die Stromrichter von BrightLoop sind laut dem Unternehmen für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert, wo Platzbedarf, Gewicht und Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung sind. Damit eignen sie sich besonders für die Elektrifizierung von Industriefahrzeugen und Schiffen. In diesen Anwendungen steigert die Elektrifizierung die Energieeffizienz und senkt zudem den Treibstoffverbrauch, Wartungsbedarf und die Emissionen deutlich. Das führt über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs oder Schiffs zu geringeren Gesamtbetriebskosten.



„Diese Übernahme ist ein bedeutender strategischer Schritt in unserem Bestreben, die Transportindustrie bei produktiveren, effizienteren und nachhaltigeren Prozessen zu unterstützen“, sagt Edgar Keller, Leiter der ABB-Division Traction. „Die softwaredefinierte Leistungsplattform von BrightLoop und sein Know-how bei Hochleistungsanwendungen geben uns die Möglichkeit, unseren Kunden beim Übergang zu saubereren, intelligenteren Energiesystemen einen noch grösseren Mehrwert zu bieten.“



„Wir sind stolz und begeistert, Teil der ABB-Familie zu werden“, sagte Florent Liffran, CEO von BrightLoop. „Mit unserer gemeinsamen Leidenschaft für Leistungselektronik sind wir bereit, die bevorstehende Elektrifizierungswelle in der Grossserienproduktion zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Team und dank der industriellen und kommerziellen Stärke von ABB werden wir unser Engagement für herausragende Produkte in schnell wachsenden Märkten weiter verstärken. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt, und sind fest entschlossen, als Teil von ABB echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.“



ABB plant, die Entwicklungs- und Produktionsstandorte von BrightLoop in Frankreich weiterzuführen und in den weltweiten Ausbau des Geschäfts zu investieren.

Quelle: Pressemitteilung per Mail