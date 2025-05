Citroën bietet ë-Berlingo jetzt auch als Nutzfahrzeug an

Um den Sinn des ë-Berlingo MPV zu verstehen, ist ein kurzer Exkurs in die Modelllogik von Citroën nötig: Den bekannten ë-Berlingo als Pkw-Modell für Familien und andere Privatkunden mit hohem Platzbedarf bieten die Franzosen wie gehabt ab 36.940 Euro an – für Privatkunden gibt es aber derzeit nur den rein elektrischen Berlingo. Den Berlingo MPV für Gewerbekunden gibt es zur Zeit aber nur mit reiner Diesel-Motorisierung (ab 23.540 Euro). Mit dem neuen ë-Berlingo MPV wird das Modellangebot für Gewerbekunden (und Privatkunden, die eine etwas robustere Ausstattung wünschen) also um einen Elektroantrieb in diesem Segment erweitert.

Die Technik entspricht dem bekannten ë-Berlingo für Privatkunden: Der 100 kW starke Elektromotor bezieht seinen Strom aus einer 50-kWh-Batterie, seit dem Facelift werden hier LFP-Zellen verbaut. Das soll für eine WLTP-Reichweite von bis zu 334 Kilometer genügen. Ab Werk ist ein 11-kW-AC-Lader verbaut, das Schnellladen ist beim ë-Berlingo MPV aber nur gegen einen noch nicht genannten Aufpreis möglich. Dann kann der Akku an Ladesäulen ab 100 kW in rund 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden.

„Dank seiner kompakten Außenmaße bei großzügigem Innenraum eignet er sich ideal als vielseitiges Familienfahrzeug, urbaner Lastenträger oder Shuttle“, schreibt Citroën. Zur Serienausstattung zählen eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn, eine hintere Einparkhilfe und das Citroën Sicherheitspaket mit Spurassistent, Notbremsassistent und Verkehrszeichenerkennung. Das Cockpit „kann mit einem Zehn-Zoll-Touchscreen, kabelloser Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto, sowie einem digitalen Kombiinstrument ausgestattet werden“ – was darauf hindeutet, dass diese Features nicht im Basispreis von 34.390 Euro (brutto) enthalten sind.

