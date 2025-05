Hyundai testet KI-Laderoboter am Flughafen Incheon

Der automatische Laderoboter ACR ist eine Eigenentwicklung der Hyundai Motor Group. Laut der Absichtserklärung zwischen dem Autokonzern und dem Flughafenbetreiber soll der Flughafen Incheon als erster öffentlicher Demonstrationsstandort für reale Anwendungen und Nutzertests dienen. Hyundai wird die Robotik-Hardware und -Software liefern, intelligente Parkschnittstellen entwickeln und die Ladeszenarien auf die spezifischen Anforderungen der Flughafeninfrastruktur abstimmen, wie der Hersteller mitteilt.

Der ACR ist ein autonomes Robotersystem, das in der Lage ist, den Ladeanschluss zu finden und den Ladevorgang ohne menschliches Zutun zu starten. Es nutzt dafür künstliche Intelligenz und Robotik, die von Hyundais Robotics LAB entwickelt wurden. Erste Tests unter kontrollierten Bedingungen – wie dem roboterfreundlichen Bauprojekt in Factorial Seongsu – wurden laut Hyundai bereits durchgeführt. In Incheon wird es aber keine derart kontrollierten Bedingungen geben.

Aber: Der ACR funktioniert nur in Kombination mit einer Ladesäule und enthält selbst keine Ladetechnik. Der Roboter kann das Ladekabel an der Säule greifen, die Ladeklappe am Fahrzeug öffnen (über Kommunikation mit dem Fahrzeug), das Kabel einstecken und nach Ende des Ladevorgangs wieder entfernen. Das unterscheidet die Hyundai-Lösung zum Beispiel von den mobilen Ladestationen der CATL-Tochter CharGo, die zu den geparkten Fahrzeugen rollen können und mit einer integrierten Batterie die E-Autos laden können – allerdings muss hier das Ladekabel händisch eingesteckt werden.

Die Hyundai-Roboter sind so konzipiert, dass sie das Aufladen von Elektrofahrzeugen selbstständig erledigen und so den Passagierfluss und die Fahrzeugabfertigung an einem der weltweit verkehrsreichsten Luftverkehrsknotenpunkte optimieren. Mit dem Ausbau des Flughafens Incheon im Rahmen der „Incheon Airport 4.0 Era“ und den Ambitionen, ein „Aviation AI Innovation Hub“ zu werden, passt der ACR genau in die Agenda der digitalen Transformation. Die ACRs sind nach dem koreanischen KC-System zertifiziert und entsprechen den europäischen CE-Normen.

„Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein bei der Überprüfung des praktischen Nutzens zukünftiger Mobilitätstechnologien“, sagt Heui Won Yang, Präsident und Leiter des Bereichs Forschung und Entwicklung der Hyundai Motor Group. „Die Hyundai Motor Group möchte durch eine maßgeschneiderte automatische Ladelösung, die in jeder Umgebung eingesetzt werden kann, ein bequemeres und besseres Mobilitätserlebnis bieten.“

„Wir erwarten, dass diese Partnerschaft den Service und die betriebliche Effizienz am Incheon International Airport deutlich verbessern wird“, sagt Hag Jae Lee, Präsident und CEO der Incheon International Airport Corporation. „Wir werden uns auf der Grundlage unserer hervorragenden Infrastruktur und unserer technologischen Fähigkeiten weiter zum führenden digitalen Flughafen der Welt entwickeln.“

