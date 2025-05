Neuer Xpeng P7 kommt im dritten Quartal

In China soll der neue P7 im Laufe des dritten Quartals auf den Markt kommen, der Zulassungsantrag bzw. die Aufnahme in den Fahrzeugkalatog des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) ist einer der letzten regulatorischen Schritte vor dem Verkaufsstart. Ob und wann die neue Generation auch nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt.

Blicken wir auf die jetzt bekannt gewordenen Informationen: Xpeng verpasst seiner Limousine nicht nur ein grundlegendes, technisches Update, sondern auch ein neues Design. Die durchgängige Leiste an der Front und vor allem die senkrechten Scheinwerfer-Elemente heben den neuen P7 stark vom Vorgänger (hier unser Fahrbericht) ab, auch am Heck finden sich die nun nahezu senkrechten Leuchten wieder. Es ist noch nicht bekannt, ob es sich dabei um einen eigenständigen Look des Modells oder eine grundsätzlich neue Designsprache von Xpeng handelt. Die CarNewsChina sieht in dem Design einige Parallelen zu dem Cybertruck/Cybercab von Tesla.

Die neue Generation wird im Vergleich zum P7+ sogar etwas kürzer (5,02 statt 5,06 Meter), dafür etwas breiter (1,97 statt 1,94 Meter) und flacher (1,43 statt 1,51 Meter), der Radstand wächst um einen Zentimeter auf 3,01 Meter. Ab Werk gibt es 20-Zoll-Felgen, optional auch 21-Zöller – das Design der Felgen ist ebenfalls betont kantig ausgefallen. Zudem gibt es – wie bei der Wing Edition des Vorgängers – auch Flügeltüren vorne.

Bild: Xpeng Bild: Xpeng Bild: Xpeng Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: MIIT

Bei den Antrieben wird es zum Start drei Batterie-elektrische Varianten geben – den im Herbst vorgestellten Range-Extender-Antrieb bringt Xpeng wohl (zumindest am Anfang) nicht im P7 geben. Die Basisvariante verfügt über einen 270 kW starken Heckmotor mit Permanentmagneten, wird mit einer LFP-Batterie von Eve Energy kombiniert und kommt auf ein Leergewicht von 2.125 Kilogramm. Darüber ist das Long-Range-Modell positioniert, das denselben Motor mit einem NMC-Batteriepack von CALB (2.090 kg Leergewicht) bietet. Im Allradmodell wird die NMC-Batterie mit dem 270 kW starken Motor an der Hinterachse und einem 167 kW starken Asynchronmotor an der Vorderachse kombiniert. Die Systemleistung gibt das Ministerium mit 437 kW an, das Leergewicht liegt je nach Ausstattung zwischen 2.188 und 2.220 Kilogramm. Alle Varianten können bis zu 230 km/h schnell fahren. In dem MIIT-Katalog müssen zwar die Zellchemie und der Zulieferer angegeben werden, nicht aber der Energiegehalt der Batterien. Diese sind also noch nicht bekannt.

Der neue P7 basiert auf der gleichen Plattform wie das SUV-Modell G9, das in unserem Test mit sehr hohen Ladeleistungen von bis zu 320 kW überzeugt hat. Da allerdings nicht bekannt ist, ob die Batterien identisch sind, ist zum Thema Schnellladen noch keine Aussage zum neuen P7 möglich – die Voraussetzungen sind aber sehr wahrscheinlich gegeben. Das heißt aber auch, dass der neue P7 nicht über eine Lidar-Einheit für die teilautonomen Fahrassistenten verfügen wird.

In China soll der neue P7 vermutlich im Juli oder August zu Preisen ab grob 300.000 Yuan (nach aktuellem Wechselkurs etwa 36.500 Euro) in den Handel kommen, dann wird es neben den exakten Preisen auch weitere technische Daten zu den Batterien und der Reichweite geben. Der neue P7 ist laut Xpeng als globales Modell ausgelegt, wobei das Unternehmen je nach Nachfrage in den verschiedenen Regionen entscheidet, welches Model wo angeboten wird. Da der aktuelle P7 auch in Deutschland angeboten wird, ist ein Marktstart hierzulande wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt.

cnevpost.com, carnewschina.com