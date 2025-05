Vattenfall und Hamburg geben Startschuss für Ausbau des Ladenetzes

Die ersten Ladepunkte in Rahlstedt und Altona wurden im April und Mai in Betrieb genommen, wie Vattenfall mitteilt. Ab sofort werden kontinuierlich weitere Standorte über ganz Hamburg verteilt folgen. Insgesamt werden durch Vattenfall 500 Ladepunkte errichtet. Die neuen Ladepunkte sollen bis Mitte 2027 installiert sein und müssen für eine Dauer von acht Jahren betrieben werden.

So sehen es die Bedingungen der europaweiten Ausschreibung durch, bei der sich Vattenfall als eines von fünf Unternehmen im vergangenen Jahr durchsetzen konnte – die vier weiteren Lose mit ebenfalls jeweils 500 öffentlichen Ladepunkten wurden an Qwello, Enercity Mobility, Eze.network und Ubitricity vergeben. So sollen in Hamburg bis 2027 2.500 neue Ladepunkte entstehen – zusätzlich zu den rund 1.800 bereits bestehenden Ladepunkten im öffentlichen Raum.

Mit den Losen wurden den Gewinnern keine konkreten Standorte, sondern ähnlich wie beim Deutschlandnetz, ein Suchraum zugeordnet. Diese verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet, damit es keine lokalen Vormachtstellungen gibt. Die exakten Standorte hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab, werden durch die Betreiber bestimmt und zum Teil erst nach Abschluss der Planungen bzw. Bauarbeiten und Genehmigung durch den zuständigen Bezirk feststehen.

„Wir sind stolz darauf, Teil dieses wegweisenden Projekts zu sein und damit Hamburg auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft zu unterstützen“, sagt Franziska Schuth-Krohn, Leiterin Business Development E-Mobility Deutschland bei Vattenfall. „Die neuen Ladepunkte werden über das gesamte Stadtgebiet verteilt errichtet, um eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Wir setzen auf moderne Technik und nachhaltige Energiequellen, um die Ladeinfrastruktur effizient und umweltfreundlich zu gestalten.“

Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation, ergänzt: „Hamburg ist beim Ausbau der Ladeinfrastruktur frühzeitig vorangegangen. Wir haben gezeigt, wie Elektromobilität in der Stadt funktioniert. Mit starken Partnern an unserer Seite gehen wir nun in die Fläche und treiben den Ausbau mit Tempo weiter voran. So wird E-Mobilität noch alltagstauglicher und das Laden so selbstverständlich wie Tanken – nur leiser, sauberer und smarter.“

Die 500 öffentlichen Ladepunkten aus der Ausschreibung der Hansestadt sind nicht das einzige Engagement von Vattenfall in Hamburg. Das Unternehmen ist auch Partner des Hamburger Projekts „Zukunftstaxi“ zur Elektrifizierung der Taxiflotte. So stattet Vattenfall insgesamt 13 vom Discounter Lidl bereitgestellte Flächen mit Schnellladern für die E-Taxis aus und wird so zum größten Schnellladeanbieter von „Zukunftstaxi“.

vattenfall.com