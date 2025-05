Xiaomis zweites E-Auto vorgestellt: YU7 fährt bis zu 253 km/h schnell

Bei einem Pre-Launch-Event hat Xiaomi sein zweites Elektroauto offiziell vorgestellt. Und das kommt gleich in drei Varianten auf den Markt – allerdings verrät der Hersteller die Preise erst zum offiziellen Launch im Juli. Ein bisschen Spannung muss wohl sein! Doch schauen wir uns erstmal an, was dieses neue Elektro-SUV alles zu bieten hat: Der YU7 ist mit knapp fünf Metern Länge ein echtes Kaliber – sogar ein kleines Stück größer als Xiaomis Auto-Erstling aus dem vergangenen Jahr, also die Limousine SU7. Mit einem Radstand von drei Metern und einer Breite von fast zwei Metern ohne Außenspiegel ist das ein ziemlich stämmiger Auftritt. Das Leergewicht? Je nach Version zwischen 2.140 und 2.460 Kilo! Der Newcomer ist also kein Leichtgewicht, aber bei der Technik unter der Haube ist das auch kein Wunder. Xiaomi bringt den YU7 in drei Leistungsstufen: Die Basis bildet der YU7 mit Hinterradantrieb, einem 235-Kilowatt-Motor und einem 96 Kilowattstunden großen LFP-Akku von BYD. Darüber rangiert der YU7 Pro, ein Allrad-Modell mit 365 kW Leistung, aber dem gleichen Akku. Und ganz oben steht der YU7 Max mit brachialen 508 Kilowatt, 866 Newtonmetern Drehmoment und einer 102 Kilowattstunden großen NMC-Batterie. Diese Power zeigt sich auch bei der Beschleunigung: Das Topmodell schafft es in nur 3,2 Sekunden von 0 auf 100 – da kommen selbst Sportwagen ins Schwitzen! Die Höchstgeschwindigkeit beim Spitzenmodell? Liegt bei 253 km/h. Wer’s nicht ganz so eilig hat, bekommt beim Heckantrieb immerhin eine Reichweite von bis zu 835 Kilometern nach dem chinesischen Zyklus – das ist mehr als ordentlich. Aber nicht nur bei der Technik will Xiaomi punkten, sondern auch beim Komfort. Massagesitze mit Nappaleder, verstellbare Rückenlehnen bis 135 Grad im Fond und ein eigener Touchscreen für die hinteren Passagiere – da lassen sich sowohl die Fahrt als auch die Ladepause ganz entspannt verbringen.