DEKRA testet E-Auto-Teile in neuem US-Testzentrum

Das neue Zentrum hat die DEKRA in Zusammenarbeit mit der Michigan Economic Development Corporation entwickelt. Zu den Dienstleistungen des neuen Produkttestlabors gehören die Prüfung von E-Auto-Komponenten, Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), Zuverlässigkeitstests, Automobil-Konnektivitätstechnologien und Dienstleistungen im Bereich Digital Trust, Cybersicherheit, funktionale Sicherheit sowie KI-Prüfungen und -Zertifizierungen. Der nun erfolgten Eröffnung der Einrichtung ging laut der DEKRA eine Millionen-Investition aus dem eigenen Etat voraus.

„Mit diesem Zentrum liefern wir, was die Zukunft der Mobilität verlangt – strenge Prüfungen, nahtlose Zertifizierung und digitales Vertrauen“, äußert John Tesoro, Präsident von DEKRA North America. Das neue Zentrum in Plymouth sei die einzige Einrichtung ihrer Art in Nordamerika mit einem so umfangreichen Angebot an Dienstleistungen für die Automobilindustrie.

Der neue Standort erweitert das Netz von DEKRA-Prüf- und Zertifizierungseinrichtungen unter anderem in Deutschland, China, Südkorea, Taiwan, Japan, Italien, Spanien und den Niederlanden. Unter anderem betreibt und plant die Organisation auch dezidierte Batterieprüfzentren – etwa am Lausitzring.



dekra.de