Die achte Generation des Colt soll laut einem Bericht des französischen L’Automobile Magazine im Jahr 2027 auf den Markt kommen – und zwar als BEV-Modell auf Basis des Renault 5 E-Tech Electric. Der R5 dient bereits als Basis für den Alpine A290 und den neuen Nissan Micra.

Dass die Japaner für Europa keine eigenen Modelle mehr entwickeln, hat sich seit Jahren abgezeichnet. 2020 hatte Mitsubishi sogar schon den kompletten Rückzug aus Europa bis 2022 angekündigt, sich dann aber nochmals anders entschieden. Seitdem dienen aber ausschließlich Renault-Modelle als Basis für die europäischen Mitsubishis, die auch von Renault in den europäischen Werken gebaut werden. Die Renaults werden dabei mit mehr oder weniger großem Aufwand für Mitsubishi angepasst. Der Mitsubishi ASX ist im Kern ein Renault Captur und wird mit diesem zusammen in Spanien gebaut – seit dem Facelift im Jahr 2024 ist die Verwandtschaft nicht mehr ganz so offensichtlich. Und die aktuelle, siebte Generation des Colt basiert auf dem Renault Clio, beide Fahrzeuge werden im türkischen Bursa gebaut.

Für die nächste, dann achte Generation des Clio will Mitsubishi dem Bericht aus Frankreich zufolge aber nicht mehr den kommenden Clio als Basis nehmen, da Renault beim Clio bewusst auf Elektroantriebe verzichtet – der Clio soll nicht dem Renault 5 E-Tech in die Quere kommen, der als reiner Elektro-Kleinwagen in der Vier-Meter-Klasse positioniert wurde. Da Mitsubishi einen Elektro-Kleinwagen will, schwenken die Japaner wohl auf den Renault 5 als Basis um.

Während Nissan für seinen neuen Micra im Europa-Designzentrum eine eigenständige Karosserie entworfen hat und den Micra bewusst auch etwas anders positioniert, ist bei Mitsubishi wohl noch nicht ganz klar, mit wie viel Aufwand der Colt angepasst wird und wie groß die Unterschiede zum Renault 5 ausfallen. Ein Rendering des L’Automobile Magazine zeigt im Grunde den Renault 5 mit Mitsubishi-Logo und einem leicht geänderten unteren Lufteinlass samt neuem Tagfahrlicht. Ob die Änderungen wirklich nur so gering ausfallen oder ob etwas mehr angepasst wird, ist nicht bekannt. Wie schon beim Micra dürfte die Antriebstechnik aber gleich sein: So wird es wahrscheinlich auch beim Colt zwei Batterie-Optionen mit 40 und 52 kWh Energiegehalt geben.

Sollte es tatsächlich so kommen, wäre die achte Colt-Generation übrigens nicht der erste Elektro-Mitsubishi auf Renault-Basis: Die nächste Generation des SUV-Modells Eclipse Cross, die Mitsubishi im September vorstellen wird, ist unter dem Blech ein Renault Scenic E-Tech Electric (hier unser Fahrbericht) – und wird auch von den Franzosen auf Basis der Plattform AmpR Medium im Werk Douai gebaut.

automobile-magazine.fr