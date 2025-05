Opel zeigt Offroad-Variante des Frontera als Showcar

Der neue Frontera wurde von Opel vor einem Jahr vorgestellt und ist der Nachfolger des Crossland. Während der Crossland noch als Crossover zwischen einem Van und einem SUV durchging, orientiert sich der neue Frontera bei der Karosserie eher an dem Namensgeber aus den 1990er Jahren, als es schon einmal einen Opel mit dieser Verkaufsbezeichnung gab. Damit ist der neue Frontera ein waschechter SUV und wahlweise mit Elektroantrieb oder als Hybrid erhältlich.

Um mehr Aufmerksamkeit für das neue Modell zu erwecken, nutzt Opel nun am 30. Mai 2025 die Tuning-Veranstaltung XS Carnight in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich dazu, eine ausgefallene neue Variante zu zeigen – wenn auch nur als Showcar. Sprich: Das Fahrzeug wurde speziell für dieses Event gestaltet. Doch die Aussicht, dass es in Serie geht, dürfte gering sein.

Die Rede ist vom Opel Frontera Gravel, der „rauer, härter, wie gemacht für ein Leben jenseits des Asphalts“ sein soll, wie Opel das Showcar beschreibt. Es wurde von Opel in Rüsselsheim designt und in Kooperation mit den Motorsport-Tuning-Partnern BlackFish und XS gebaut.

„Bereits der neue Opel Frontera sticht aus der Masse heraus. Er ist robust, praktisch und perfekt für Familien und die Abenteuer des Alltags. Doch mit dem noch härteren, kühneren, in jeder Hinsicht bahnbrechenden Showcar Frontera Gravel gehen wir bis ans Limit. Mit diesem Konzept wollen wir unsere Fangemeinde weiter begeistern und zugleich das Verlangen nach einem noch mutigeren und raueren Frontera für die Zukunft testen. Es geht um Freiheit, Abenteuer, Spannung und das Überschreiten von Grenzen“, sagt Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann.

Bild: Opel Bild: Opel Bild: Opel Bild: Opel

Der Name ist interessant gewählt: Der Begriff „Gravel“ erinnert an Gravelbikes, also geländegängige Fahrräder, wobei das Wort „Gravel“ selbst für Schotter steht. Das Showcar basiert auf der vollelektrischen Serienversion des Frontera, damit Abenteurer und Outdoor-Fans in der Natur lokal emissionsfrei unterwegs sein können. Mit seinem tiefen Schwerpunkt und starken Drehmoment soll sich der SUV schon bei Alltagsabenteuern auf den Straßen rundum wohl. Passend zu den härteren Herausforderungen von rauem Schotter- und Steinuntergrund steht der Frontera Gravel auf speziellen 16-Zoll-Rädern, die sieben Zoll tief sind.

Das Karosseriedesign soll die Entdecker- und Abenteurerlust wecken: Das mattschwarze Dach und die mattschwarze Motorhaube kontrastieren mit der speziell für den Frontera Gravel ausgesuchten „Desert Stone“-Folierung. Zusätzliche orangefarbene Akzente setzen die Außenspiegelgehäuse, Front- und Heckstoßfänger, der Heckspoiler und der ebenfalls orange erstrahlende Opel-Blitz im schwarzen Opel Vizor.

Den rauen Look unterstreichen eine Seilwinde und ein Haken an der Front, seitliche Staukästen am Heck und der robuste, gitterförmig ausgelegte Dachgepäckträger, der das Transportvermögen auf allen Abenteuer-Trips weiter erhöht. Am Dachgepäckträger sowie auf der Motorhaube sind Extra-Scheinwerfer für die nächtliche Fahrt durch unwegsames Gelände angebracht.

stellantis.com