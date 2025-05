Antonio Filosa wird neuer Stellantis-CEO

Filosa soll den Posten des CEO zum 23. Juni übernehmen, wie Stellantis mitteilt. Filosa wurde vom Board of Directors „nach einem gründlichen Auswahlprozess mit internen und externen Kandidaten einstimmig zum neuen Chief Executive Officer gewählt“. Nach der vorzeitigen Trennung des bis dato einzigen Stellantis-CEO Carlos Tavares hatte ein Sonderausschuss des Boards unter der Leitung von Chairman John Elkann die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

Filosa wurde dabei „aufgrund seiner nachweislichen Erfolgsbilanz in über 25 Jahren in der Automobilindustrie, seiner tiefen und umfassenden weltweiten Erfahrung, seiner unübertroffenen Kenntnis des Unternehmens und seiner anerkannten Führungsqualitäten zum CEO“ ausgewählt, wie der Konzern mitteilt. Stellantis gibt an, dass Filosa als Chief Operating Officer für Südamerika die Marke Fiat dort „zur Marktführerschaft“ angeführt habe und auch dem „Geschäft der Marken Peugeot, Citroën, Ram und Jeep zu deutlichem Wachstum“ verholfen habe. Als CEO von Jeep habe er zudem die globale Präsenz der Marke ausgebaut, „auch in Europa“.

Filosa war im Dezember 2024 befördert worden, als er zum Chief Operating Officer für ganz Amerika ernannt wurde, im Februar 2025 kam noch die Verantwortung für das Qualitäts-Ressort hinzu. Zum 23. Juni übernimmt er dann als Chief Executive Officer und werde dann auch „das neue Führungsteam von Stellantis“ vorstellen, heißt es. Welche Positionen davon betroffen sind, ist noch nicht bekannt. Klar ist bisher nur, dass John Elkann dann weiter seine Rolle als Executive Chairman ausüben wird. Der Vorsitzende des Board of Directors (oder auch Chairman genannt) entspricht grob dem Vorsitzenden eines Aufsichtsrats in Deutschland, als Executive Chairman hat er aber zusätzliche Befugnisse und Aufgaben im operativen Geschäft, die über die Aufsicht und Kontrolle hinausgehen.

„Antonios tiefes Verständnis unseres Unternehmens und seiner Mitarbeiter, die er als Kern unserer Stärke betrachtet, sowie unserer Branche qualifizieren ihn perfekt für die Rolle des Chief Executive Officer in dieser nächsten und entscheidenden Phase der Entwicklung von Stellantis“, sagt Elkann. „Ich habe in den letzten sechs Monaten eng mit Antonio zusammengearbeitet. In dieser Zeit ist sein Verantwortungsbereich gewachsen.“ Auch Vice Chairman Robert Peugeot begrüßt die Ernennung Filosas: „Seine langjährige Führungserfahrung spricht für sich. Zusammen mit seiner umfassenden Kenntnis unseres Geschäfts und der komplexen Dynamik in unserer Branche ist er die ideale Wahl, der nächste CEO von Stellantis zu sein.“

Filosa selbst dankt dem Board für das Vertrauen. „Wir haben die weltweit besten und ikonischsten Marken der Automobilgeschichte und eine über 100-jährige Tradition voller Innovationen. Dieses Erbe, kombiniert mit unserem unermüdlichen Engagement, unseren Kunden die Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die sie lieben, wird auch weiterhin der Schlüssel zu unserem Erfolg sein“, sagt der künftige Stellantis-CEO.

Wer Filosas aktuelle Posten übernimmt, geht aus der Mitteilung noch nicht hervor. Das wird dann vermutlich am 23. Juni folgen, wenn der neue CEO sein Führungsteam vorstellen will.

stellantis.com