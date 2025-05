Hafen Rotterdam testet E-Patrouillenboot mit Hydrofoils

Das neue E-Patrouillenboot des Typs EF-12 Workboat von Artemis Technologies ist seit dieser Woche auf den Gewässern der Nieuwe Maas unterwegs. Das Schiff trägt den Namen RPA ZERO und zeichnet sich durch seine Hydrofoil-Technologie aus. Andere Hersteller solcher E-Tragflügelboote sind etwa der schwedische Bootsbauer Candela oder kanadische Anbieter Envgo. Um mit wenig Energie sehr schnell zu werden, nutzen diese Elektroboote ihre Tragflügel: Der Rumpf des Schiffs wird von den Hydrofoils ein Stück über die Wasseroberfläche gehoben und erreicht so hohe Reisegeschwindigkeiten. Durch den wegfallenden Wasserwiderstand des Rumpfes (nur die Hydrofoils verbleiben im Wasser) sinkt der Energieverbrauch immens. Entsprechend steigt die mit einer Batterieladung mögliche Reichweite.

Technische Daten nennen die Verantwortlichen in Rotterdam zu dem E-Boot von Artemis Technologies in ihrer Mitteilung nicht. Dort heißt es eher allgemein, dass man untersuchen wolle, „ob und wie elektrische Tragflügelboote die Einsatzmittel der Hafenbehörde ergänzen können“. Bis November werde nun unter anderem das Fahrverhalten, die Zuverlässigkeit, die Vor- und Nachteile des elektrischen Betriebs und des Aufladens sowie die Alltagstauglichkeit getestet. Hintergrund ist, dass die Schiffe der Port of Rotterdam Authority in den nächsten zwölf Jahren das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreichen werden – und ergo eine Flottenerneuerung bevorsteht.

Herman Verweij, Leiter der Abteilung Schiffs- und Umweltsicherheit bei der Abteilung Hafenmeister, kommentiert: „Wir wollen der intelligenteste Hafen sein und zunehmend moderne Hilfsmittel bei unseren Kontroll- und Überwachungsaufgaben einsetzen. Wir wollen auch der nachhaltigste Hafen sein, aber bei Zwischenfällen müssen wir schnell auf dem Wasser reagieren können.“

Bei Hersteller Artemis Technologies handelt es sich um ein nordirisches Unternehmen, das bereits eine E-Fähre mit analoger Hydrofoil-Technologie entwickelt ha – das Modell Artemis EF-24 Passenger. Auf seiner Webseite stellt das Unternehmen zudem noch weitere Bootsvarianten vor. „Die Zusammenarbeit mit der Port of Rotterdam Authority ist eine Gelegenheit zu zeigen, wie unser Arbeitsboot Artemis EF-12 dazu beitragen kann, den nautischen Betrieb nachhaltiger zu gestalten“, äußert Iain Percy OBE, CEO von Artemis Technologies. „Wir freuen uns darauf, den Rotterdamer Hafen bei seinen Bemühungen zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und dabei die höchsten Sicherheits- und Effizienznormen einzuhalten.“

portofrotterdam.com