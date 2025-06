Mit 2.800 kWh Batteriekapazität: Erstes E-Schleppschiff Europas in Betrieb

Die Volta 1 stammt aus der Produktion der renommierten Damen Shipyards Group. Es handelt sich um ein sogenanntes RSD-Schiff, also einen „Reversed Stern Drive“-Schlepper. Das bedeutet, er kann sowohl vorwärts als auch rückwärts schleppen – ein Vorteil für die Manövrierbarkeit in engen Hafenbecken. Mit ihrer vollelektrischen Antriebstechnologie ist die Volta 1 nicht nur ein technisches Highlight, sondern vor allem ein umweltpolitisches Statement. Denn der Schleppdienst im Hafen Antwerpen-Brügge war bislang für rund 85 Prozent der hafenbedingten CO2-Emissionen verantwortlich. Im Rahmen eines großangelegten Programms ersetzt die Volta 1 gemeinsam mit fünf weiteren energieeffizienten Dieselschleppern ältere, emissionsreiche Modelle. Der Hafen Antwerpen-Brügge möchte bis 2050 klimaneutral werden. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist die Entwicklung zu einem sogenannten „Multi-Fuel-Hafen“, der nicht nur konventionelle Kraftstoffe, sondern auch Biokraftstoffe und kohlenstoffarme Alternativen anbietet. Dazu zählen etwa Methanol- und Wasserstoff–Technologien, die im Hafenbetrieb bereits praktisch getestet werden. Die Zusammenarbeit mit Damen Shipyards ist ein zentraler Baustein dieses Wandels. Bereits 2022 hatte das niederländische Unternehmen im neuseeländischen Auckland den ersten elektrischen Schlepper der Welt gebaut. Für Antwerpen wurden insgesamt sechs neue RSD-Schlepper gefertigt – darunter die vollelektrische Volta 1. Gebaut wurden sie in Vietnam, ehe sie über mehr als 10.000 Kilometer nach Belgien transportiert wurden. Dort erfolgte die finale Inbetriebnahme mit der Schulung der Besatzung, technischer Ausrüstung und dem Aufbau der Ladeinfrastruktur. Ein Blick auf die technischen Daten der Volta 1 zeigt: Hier wird Elektromobilität auf hohem Niveau realisiert! Der Schlepper ist knapp 25 Meter lang, gut 13 Meter breit und verfügt über eine Schleppkraft von 70 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 12 Knoten, also rund 22 Kilometer pro Stunde.