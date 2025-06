Hubject und Partner wollen US-Schulbusse bidirektional laden

Bei ISO 15118-20 handelt es sich um einen internationalen Standard, der eine sichere, bidirektionale Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur definiert. Dadurch wird es möglich, dass Elektrofahrzeuge an einem geeigneten Ladegerät nicht nur Strom aufnehmen können, sondern auch abgeben können. Daher der Begriff „bidirektional“, der dafür steht, dass der Strom in zwei Richtungen fließen kann.

Im Zentrum des Projekts stehen elektrische Schulbusse des US-Herstellers Blue Bird, der bereits mit dem Projektpartner Accelera by Cummins bei der Elektrifizierung seiner Busse zusammenarbeitet. Blue Bird soll im Rahmen des Projekts elektrische Schulbusse bereitstellen, die nicht nur Strom aus dem Netz beziehen, sondern auch Energie zurückspeisen, wodurch neue Einnahmequellen entstehen und die Netzstabilität verbessert wird.

An dieser Stelle sind wir beim Stichwort V2G (Vehicle to Grid), das für die Rückspeisung von Strom aus Elektrofahrzeug-Batterien ins öffentliche Stromnetz steht. Dafür liefert Hubject im Projekt die vertrauenswürdige digitale Infrastruktur, die eine sichere Plug&Charge-Funktionalität ermöglicht und eine nahtlose Authentifizierung und Autorisierung zwischen Fahrzeug und Ladegerät gewährleistet. Die Siemens-Tochter Heliox bringt ins das Projekt V2G-fähige DC-Schnellladegeräte ein, die den Anforderungen von ISO 15118-20 entsprechen. Accelera by Cummins liefert die innovativen, vollständig integrierten elektrischen Antriebsstränge, die die V2G-Integration unterstützen. und diese wiederum kommen in den E-Schulbussen von Blue Bird zum Einsatz.

Interoperable und skalierbare V2G-Zukunft

„Diese Zusammenarbeit stellt einen Wendepunkt für das EV-Ökosystem dar“, sagt Heliox-Chef David Aspinwall. „Durch die Kombination modernster Hardware-, Software- und Fahrzeugtechnologie mit dem ISO 15118-20-Standard legen wir den Grundstein für eine wirklich interoperable und skalierbare V2G-Zukunft.“

„Dies ist ein großer Schritt hin zu einem dynamischeren, intelligenteren Energie-Ökosystem“, ergänzt Amit Bhonsle, Produktleiter Nordamerika bei Hubject. „Wir sind stolz darauf, diese bahnbrechende V2G-Anwendung mit unserem sicheren Plug&Charge-Ökosystem zu unterstützen, das die Anforderungen der ISO 15118-20 erfüllt.“

ISO15118-20 ist die neueste Weiterentwicklung des ISO-15118-Standards und unterstützt die sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen Elektrofahrzeugen und Ladegeräten. Der Standard ermöglicht neue Funktionen wie bidirektionale Energieübertragung, Lastmanagement und Plug&Charge-Authentifizierung ohne RFID-Karten oder mobile Apps.

Die Partner wollen mit dem Projekt unter Beweis stellen, dass diese Funktionen in der Praxis funktionieren – über verschiedene Marken, Systeme und Anwendungsfälle hinweg. Denn bisher gibt es in Sachen V2G international nur vereinzelte Insellösungen verschiedener Firmen und Pilotprojekte, während in Deutschland noch die rechtlichen Grundlagen fehlen.

Bidirektionales Laden stand im Mai auch im Fokus der Ladeinfrastruktur-Leitmesse Power2Drive in München. Dort hat unser Chefredakteur Peter Schwierz mit führenden Köpfen der Branche wie Ex-VW-Chef Herbert Diess darüber gesprochen, ob V2G der Gamechanger der Elektromobilität wird. Schauen Sie sich dazu gern unsere Videoreportage an!

