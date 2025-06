Kempower eröffnet neuen Standort in Düsseldorf

Der neue Standort dient nicht nur als zentrale Anlaufstelle für Kempowers Aktivitäten im DACH-Raum, sondern auch als europäisches Trainingszentrum. Damit ergänzt das Düsseldorfer Büro den bisherigen Schulungsstandort in Finnland und stärkt die Service- und Vertriebsstrukturen in Mitteleuropa. Schulungen für Partner, Kunden und Mitarbeiter werden fortan direkt in Düsseldorf angeboten – ein Schritt, um das Thema Ladeinfrastruktur in Europa voranzubringen.

Kempower, gegründet 2017 in Lahti, Finnland, hat sich in wenigen Jahren als einer der technologisch führenden Anbieter von Gleichstrom-Schnellladelösungen für Elektrofahrzeuge etabliert. Das Unternehmen entwickelt modulare, skalierbare Ladesysteme für eine Vielzahl von Anwendungen – von Pkw über Busse und Lkw bis hin zu industriellen Maschinen und Schiffen. Dabei stehen Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ein durchdachtes Design im Fokus. Die Produktion erfolgt weitgehend lokal in Finnland und den USA, um höchste Qualitätsstandards und eine nachhaltige Lieferkette zu gewährleisten.

Der neue Standort in Düsseldorf fügt sich nahtlos in das europäische Expansionsnetzwerk ein. Bereits heute unterhält Kempower Niederlassungen in Schweden, Norwegen, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und den Niederlanden. Deutschland stellt mit seinem schnell wachsenden E-Mobility-Markt, seiner zentralen geografischen Lage und seiner Nähe zu den Benelux-Staaten einen logischen nächsten Schritt dar.

„Mit dem EUREF-Campus als Standort profitieren wir von einem inspirierenden, nachhaltigen Umfeld, das Innovationen in den Bereichen Energie, Mobilität und Klimaschutz gezielt fördert“, so Jens Conrad, Head of Sales DACH bei Kempower. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam den Wandel hin zu einer saubereren und ruhigeren Welt zu beschleunigen.“

Die Gestaltung der neuen Büroräume lag in den Händen der Tholl Gruppe aus Düsseldorf. Besonderer Wert wurde auf die Verwendung von Naturmaterialien und die Einbindung der markentypischen Farben Schwarz und Orange gelegt. Ein Highlight ist die großzügige Dachterrasse, die Raum für kreative Pausen oder Meetings im Freien bietet. Auch in Deutschland bleibt Kempower seinem hybriden Arbeitsmodell treu – moderne Arbeitswelten treffen auf skandinavische Pragmatik.

kempower.com