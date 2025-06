Neptune Energy startet Testlauf für Lithium-Abbau in der Altmark

Die Pilotanlage liegt im Salzwedeler Ortsteil Steinitz. Nach erfolgter Genehmigung durch das Landesamt für Geologie und Bergwesen testet das Unternehmen dort bis voraussichtlich zum ersten Quartal 2026 im Rahmen mehrerer Pilotprojekte verschiedene Technologien zur direkten Lithiumextraktion.

Das Thermalwasser wird dabei aus bestehenden Erdgas-Bohrungen in der Altmark genutzt. Die Technologie für das Pilotprojekt stellt das kalifornische Unternehmen Lilac Solutions bereit. Dessen mobile Containeranlage verarbeitet das Thermalwasser direkt vor Ort in der Altmark. Das dabei entstehende Lithiumchlorid wird von Lilac Solutions in einem Feldlabor in Steinitz aufkonzentriert, behandelt und in einer Anlage zu Lithiumkarbonat in Batteriequalität umgewandelt.

Erstes Pilotprojekt im vergangenen Jahr

Bereits Ende 2024 konnte Neptune Energy gemeinsam mit dem französischen Technologieunternehmen Geolith erfolgreich Lithium aus Thermalwasser gewinnen. In Kooperation mit KBR wurde dabei erstmals Lithiumkarbonat aus der Altmark mit einer Reinheit von 99,9 Prozent gewonnen werden, das für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist.

„Durch die unterschiedlichen Pilotprojekte gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse für die weitere Projektentwicklung und identifizieren die effizienteste technische Lösung für eine umweltfreundliche Lithiumgewinnung“, erklärt Dr. Andreas Scheck, Geschäftsführer von Neptune Energy.

Material für 500.000 E-Autos pro Jahr

Ziel ist der Aufbau einer kommerziellen Lithium-Förderung in der Altmark. In der Region soll es laut Expertenschätzungen ein Vorkommen von rund 70 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat. Neptune Energy gibt ab, dass eine kommerzielle Förderung von jährlich bis zu 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat möglich wäre – genug, um etwa 500.000 Elektroautos pro Jahr mit Batteriematerial zu versorgen.

Allerdings stößt das Vorhaben in der Altmark auf Widerstand: Wie der MDR berichtet, haben seit Bekanntwerden der Pläne im April vergangenen Jahres mehr als 22.000 Menschen eine Online-Petition gegen den Lithium-Abbau in der Altmark und der angrenzenden Lüneburger Heide unterzeichnet.

Interessant ist der Hintergrund von Neptune Energy, das bereits Betreiber des Altmark-Gasfeldes ist und auch Gas und Öl in verschiedenen anderen Regionen in ganz Deutschland fördert. Die Gesellschafter des Unternehmens sind die staatliche China Investment Corporation und die führenden Private-Equity-Gesellschaften Carlyle Group und CVC Capital Partners. Mit diesem Hintergrund dürfte klar sein, dass hier ein finanzstarker Player am Werk ist und es sich nicht bloß um ein Startup-Projekt handelt.

In Deutschland gibt es drei bekannte Lithiumvorkommen: Das in der Altmark und angrenzenden Regionen. Weiterhin im Erzgebirge, wo die Projektgesellschaft Zinnwald Lithium im Jahr 2030 mit dem Abbau beginnen will. Und schließlich im Oberrheingraben, wo sich Lithium Energy engagiert.

