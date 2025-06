Smartlab und Vector erleichtern Steuerung halböffentlicher Lader

Beide Seiten koppeln für das neue System ihre Kernprodukte: Smartlab steuert das Backend bei, das die Verwaltung von Nutzungsgruppen, Ladevorgängen, Tarifen sowie die gesetzeskonforme Abrechnung der Ladevorgänge übernimmt. Vector Informatik bringt sein Lastmanagement vCharM ein, das für eine netzverträgliche Steuerung des Ladens sorgt. Das entsprechende Kombi-Produkt soll „eine verlässliche Grundlage für den effizienten Betrieb und die einfache Erweiterung von Ladeinfrastruktur schaffen“, wie das Duo mitteilt. Und: „Durch die enge technische Abstimmung beider Systeme entfallen zusätzliche Integrationsschritte.“ Die Komplettlösung sei ferner auf Skalierbarkeit ausgelegt und eignet sich laut den Partnern sowohl für kleinere Installationen als auch für große Ladeeinrichtungen mit mehreren hundert Ladepunkten.

Die Lösung soll sich insbesondere für Ladepunktbetreiber in halböffentlichen Bereichen eigenen, etwa auf Firmenparkplätzen, an Flottenstandorten oder an Ladehubs mit eingeschränktem Nutzerkreis. Kunden profitierten von „klar definierten Schnittstellen, planbarem Aufwand und einer Lösung, die mit bestehenden Infrastrukturen kompatibel ist“, heißt es. Die Zusammenarbeit biete somit eine praktikable Option für Unternehmen, Kommunen sowie andere Akteure, die Ladeinfrastruktur in einem geschlossenen oder teilöffentlichen Rahmen bereitstellen.

„Mit Vector haben wir einen Partner an unserer Seite, dessen Lösung sich technisch nahtlos in unsere Systemlandschaft einfügt. So können unsere Kundinnen und Kunden das Lade- und Lastmanagement bedenkenlos und ohne zusätzliche Integrationshürden nutzen. Das macht den Betrieb von Ladeinfrastruktur wirtschaftlicher und komfortabler“, äußert Jasper Ewers, Teamleitung Produktmanagement bei Smartlab.

„Unsere Zusammenarbeit mit SMART/LAB ermöglicht eine durchgängig integrierte Lösung für halböffentliche Ladeszenarien. Das reduziert technischen Aufwand bei Planung, Umsetzung und Betrieb“, so Christian Witt, Produktmanager vCharM bei Vector Informatik.

