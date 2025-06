Klein gegen groß: Was Opel Rocks und Mercedes CLA fürs Geld bieten

Im Grunde sind der Opel Rocks und der Mercedes CLA zwar sehr unterschiedliche Fahrzeuge, die jedoch eines gemeinsam haben: Sie stehen sinnbildlich für die Vielfalt der Elektromobilität! Während der Opel Rocks eine Moped-Alternative für Jugendliche ist, handelt es sich beim CLA um den vollelektrischen Hoffnungsträger von Mercedes-Benz im Limousinen-Format. Wir starten zunächst mit dem Opel Rocks, also einem E-Fahrzeug, das schon aufgrund seiner Zielgruppe für Aufsehen sorgt. Denn der Opel Rocks richtet sich unter anderem an Jugendliche, die eigentlich noch gar kein Auto fahren dürfen. Der Trick: Es handelt sich um ein Leichtfahrzeug mit schwachem Motor, das nur 45 km/h fahren kann. Dadurch wird es gleichgesetzt mit Mopeds und Rollern – und kann bereits ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden. Ideal also für Jugendliche, die ein wenig mehr Komfort und Wetterschutz als bei einem klassischen Roller wünschen. Der nun frisch überarbeitete Opel Rocks ist ab sofort bestellbar – zum Einstiegspreis von 7.990 Euro. Damit bleibt Opel beim Preisniveau des Schwestermodells Citroën Ami. Wer nicht gleich ganz so viel Geld auf den Tisch legen kann – immerhin reden wir von Jugendlichen – für den bietet Opel auch ein günstiges Leasing des Fahrzeugs an: Den Opel Rocks gibt’s dann für 45 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 2 Jahren. Obendrauf kommt aber eine Sonderzahlung von 1.110 Euro. Schauen wir uns das Fahrzeug noch etwas näher an: Optisch wurde der Opel Rocks dezent überarbeitet. Die Frontpartie präsentiert sich jetzt mit schwarzem Opel Vizor und weißem Opel-Blitz – ergänzt durch eine hellgraue Karosserie. Im Innenraum sticht vor allem das neue Lenkrad ins Auge, das den Look der Front aufgreift. Besonders auffällig: Das Fahrzeug verfügt über ein Panoramadach – eher ungewöhnlich für diese Fahrzeugklasse. Technisch bleibt vieles beim Alten: Maximal 45 km/h schnell, eine Reichweite von rund 75 Kilometern und geladen wird ganz bequem an der Haushaltssteckdose – in etwa dreieinhalb Stunden ist der Akku wieder voll. Über eine App lassen sich Ladezustand, Reichweite oder der Wartungsstatus abfragen. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Kaliber – und einem echten Hoffnungsträger der deutschen Automobilindustrie: Der neue Mercedes-Benz CLA wird nun offiziell in Serie produziert.