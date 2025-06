Lucid bestellt weiteres Graphit aus US-Produktion

In der Mitteilung ist lediglich von einer „mehrjährigen“ Vereinbarung die Rede, die genaue Laufzeit des Liefervertrags wird nicht genannt. Lucid und auch Graphit One machen in ihren Presse-Aussendungen ebenfalls keine Angaben zu den vereinbarten Mengen oder groben finanziellen Umfängen des Deals. das erste Material aus der Graphite Creek-Lagerstätte nördlich von Nome, Alaska, soll voraussichtlich 2028 an Lucid geliefert werden, wenn der Abbau dort beginnt – es könnte also noch Verzögerungen geben.

Die aktuelle Vereinbarung baut auf der letztjährigen Ankündigung von Graphite One auf, Lucid und seine Batteriezellenlieferanten ab 2028 mit synthetischem Graphit aus Ohio zu versorgen. Der Aufbau einer US-Lieferkette war bisher wichtig, um die Vorgaben des Inflation Reduction Acts zu erfüllen, der den Anteil der US-Wertschöpfung bei kritischen Batterie-Rohstoffen zu einem Kriterium für die Förderfähigkeit des Fahrzeugs gemacht hatte. Die neue US-Regierung unter Donald Trump plant zwar, die E-Auto-Förderung abzuschaffen. Aufgrund der unvorhersehbaren, protektionistischen Zoll-Politik der Trump-Regierung liegt es aber nahe, dass die Autobauer und ihre Batteriepartner weiterhin auf eine starke US-Lieferkette aufbauen, um sich vor plötzlichen Zöllen auf wichtige, nicht zu ersetzende Materialien sind, zu schützen.

„Eine Lieferkette für kritische Materialien innerhalb der USA treibt die Wirtschaft unseres Landes an, erhöht unsere Unabhängigkeit von externen Faktoren oder Marktdynamiken und unterstützt unsere Bemühungen, den CO2-Fußabdruck unserer Fahrzeuge zu reduzieren“, sagt Marc Winterhoff, Interim-CEO von Lucid. „Diese Partnerschaften sind ein weiteres Beispiel für unser Engagement, amerikanische Innovation und Produktion durch lokalisierte Lieferketten zu fördern.“

„Diese Vereinbarung macht Graphite One zum bislang einzigen Unternehmen, das einem US-amerikanischen Elektrofahrzeughersteller sowohl natürliche als auch synthetische Graphitmaterialien liefert, die für Batterieanoden benötigt werden“, sagt Anthony Huston, CEO von Graphite One.

Neben dem natürlichen Graphit aus Alaska und dem synthetischen Material als Ohio von Graphite One hat Lucid noch eine dritte Quelle: Im Februar dieses Jahres hatte der Autobauer zudem mit Syrah Resources eine verbindliche Abnahmevereinbarung über die Lieferung von Graphit aus Louisiana für Batterie- Anoden unterzeichnet.

lucidmotors.com, graphiteoneinc.com