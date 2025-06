TUI startet E-Auto-Offensive und partnert mit Smart

Seine Elektrifizierungsoffensive hat TUI nun im Hotel TUI Blue Sylt vorgestellt. Eines der wichtigsten Ziele: Der Anteil von Elektrofahrzeugen an der gesamten TUI-Fahrzeugflotte soll bis 2030 auf 80 bis 90 Prozent steigen. Zudem will das Unternehmen dafür sorgen, dass bis 2030 in 1000 Hotels weltweit Ladesäulen für E-Autos verfügbar sind. Wieviele Ladesäulen pro Standort und mit welcher Leistung geplant sind, verrät das Unternehmen aber nicht.

„Wir nutzen das Potential neuer Technologien, um die nachhaltige Transformation in Heimatmärkten und Destinationen voranzutreiben. TUI setzt damit ein klares Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit des Tourismus – auch wenn der ökologische Fußabdruck der TUI weiterhin stark von den Emissionen der Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge geprägt ist“, erklärt Sebastian Ebel, CEO der TUI Group.

Die Ziele im Bereich Bodenmobilität – sprich ohne Flugzeuge und Schiffe – sind Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie „People, Planet, Progress“ von TUI. Konkret sollen bis 2030 rund 90 Prozent der Dienstfahrzeuge von Mitarbeitenden, 90 Prozent der im operativen Betrieb genutzten Fahrzeuge (wie beispielsweise Vorfeld-Fahrzeuge auf Flughäfen) sowie 80 bis 90 Prozent aller Gästetransfers elektrisch betrieben werden, wobei Gästetransfer üblicherweise per Bus stattfinden. Das heißt TUI bekennt sich hier auch zum Elektrobus, auch wenn dieser im Reisebereich bislang noch unüblich ist.

Zudem geht TUI eine Partnerschaft mit der Elektroautomarke Smart ein. Im Laufe des Sommers sollen exklusive TUI-Sondermodelle von Smart auf den Markt gebracht werden, das in TUI-Farben verfügbar und mit TUI-Accessoires ausgestattet sein wird. Die Navigation des TUI Sondermodells wird unter anderem das nächste TUI Reisebüro oder TUI Hotel anzeigen.

Wolfgang Ufer, CEO von smart Deutschland, sagt dazu: „Die Kooperation mit TUI ist für mich etwas Besonderes. Sie ist glaubwürdig, partnerschaftlich und war schnell beschlossen. Manchmal passt einfach alles: Haltung, Vertrauen und Ziel. Wir bringen unsere Stärken zusammen, um nachhaltige Mobilität erlebbar zu machen – vollelektrisch und mit klarer Vision. Dieses Projekt ist geprägt von einem inspirierenden Spirit und ich freue mich sehr auf alles, was wir gemeinsam verwirklichen werden.“

Zunächst sollen der Smart #1 und #3 als Sondermodelle erhältlich sein, später soll auch das Elektro-SUV #5 folgen. Die Elektromodelle sollen einerseits Kunden und Mitarbeitern der TUI zu „attraktiven Konditionen“ angeboten werden und andererseits sukzessiv auch als Dienstwagen in Urlaubszielen genutzt werden. Details zu Preisen und zur Ausstattung wollen die Partner zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

tuigroup.com