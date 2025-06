Wärtsilä liefert Antriebssysteme für drei E-Schnellfähren in den USA

Beauftragt wurde Wärtsilä von der US-Werft All American Marine (AAM), die im Auftrag von San Francisco Bay Ferry agiert – dem größten öffentlichen Fährbetreiber Kaliforniens. Ein zentraler Grund für die Vergabe des Auftrags an Wärtsilä: Die umfassende Erfahrung des Unternehmens im Bereich emissionsfreier Hochgeschwindigkeitsantriebe. Kein anderer Anbieter hat weltweit mehr Batteriesysteme für die Schifffahrt geliefert. So verkehrt seit Ende April die angeblich „größte Batterie-elektrische Fähre der Welt“ zwischen Montevideo (Uruguay) und Buenos Aires (Argentinien) mit einem Antriebssystem von Wärtsilä. Und das Unternehmen wurde zuletzt auch von der Reederei Scandlines für die Elektrifizierung von zwei Passagierfähren auf der dänisch-deutschen Strecke Rødby – Puttgarden ausgewählt.

„Diese 150 Passagiere fassenden Fähren markieren einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger, innovativer Mobilität auf dem Wasser“, sagt Ron Wille, Präsident von All American Marine. „Wir vertrauen auf Wärtsiläs Spitzentechnologie, um dieses zukunftsweisende Projekt zum Erfolg zu führen.“

Die neuen Schiffe sind Teil des sogenannten REEF-Ferry-Programms („Rapid Electric Emission Free“), mit dem San Francisco Bay Ferry seine Flotte auf emissionsfreie Antriebstechnologien umstellen will. Die Fähren sollen auf neuen Linien verkehren, die die aufstrebenden Stadtteile Treasure Island und Mission Bay mit dem Fährzentrum in der Innenstadt von San Francisco verbinden.

Wärtsilä übernimmt die Lieferung des kompletten elektrischen Antriebssystems – darunter das Energie- und Leistungsmanagementsystem (EPMS), das integrierte Automatisierungssystem (IAS), Batterien, Gleichstrom-Verteilknoten (DC Hub), Transformatoren, Elektromotoren und die Landstromversorgung. Die Auslieferung der Systeme soll 2026 beginnen, der erste Fährbetrieb ist für Anfang 2027 geplant.

Jan Othman, Vice President Project Services bei Wärtsilä Marine, sieht in dem Auftrag eine klare Anerkennung für das Know-how des Unternehmens: „Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere weltweiten Bemühungen, die maritime Industrie zu dekarbonisieren, und setzt ein starkes Zeichen für umweltfreundliche Mobilität in den USA.“

Die Grundkonzeption der Schiffe stammt von Aurora Marine Design, während Teknicraft für die Detailplanung verantwortlich zeichnet. Die rund 30 Meter langen und knapp 8 Meter breiten Katamarane werden mit zwei 625-Kilowatt-Elektromotoren angetrieben und erreichen eine Geschwindigkeit von 24 Knoten – das sind etwa 45 km/h.

wartsila.com