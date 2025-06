Großraum Manchester bekommt 2,5 Milliarden Pfund für komplett elektrisches ÖPNV-System

Die Region Manchester erhält die Förderung im Rahmen des Regierunsprogramms „Transport for the City Regions“. Bei den 2,5 Milliarden Pfund handelt es sich um die bislang größte Investition in die regionale Verkehrsinfrastruktur der Stadtregion. Im Zentrum des Vorhabens steht die Weiterentwicklung des 2023 gestarteten „Bee Network“, das Bus, Straßenbahn, Fahrrad und künftig auch die Eisenbahn zu einem vernetzten System zusammenführen soll. Bürgermeister Andy Burnham spricht von einem „Game-Changer“, der die grüne Transformation und wirtschaftliche Dynamik der Region entscheidend vorantreiben werde.

Elektromobilität auf ganzer Linie

Ein zentrales Element des neuen Systems ist der vollständige Umstieg auf Elektrofahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr. Rund 1.000 neue Elektrobusse werden beschafft, um die Busflotte der Region zu 100 Prozent elektrisch zu betreiben. Die sollen genauso wie die bereits existierenden Metrolink-Straßenbahnen ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Ergänzt wird das Angebot durch E-Bike-Sharing, um auch die sogenannte „letzte Meile“ nachhaltig abzudecken.

Ein erstes Beispiel dieser Umstellung ist der neue, vollelektrische Busbahnhof in Ashton, der seit kurzem 83 elektrische Doppeldeckerbusse des Modells Volvo BZL MCV Double Deck beherbergt. Das Fahrzeug kombiniert ein Chassis des schwedischen Herstellers Volvo mit einer Karosserie des ägyptischen Unternehmens MCV. Insgesamt sind in Greater Manchester schon über 300 Elektrobusse unterwegs – so hatte Transport for Greater Manchester beispielsweise 2022 auch zwei Chargen von je 50 E-Doppeldeckern beim britischen Hersteller ADL bestellt.

Erstmals außerhalb Londons soll ein vollständig integriertes Verkehrssystem realisiert werden, bei dem Bus, Bahn, Tram und Fahrrad nahtlos ineinandergreifen. Dazu sollen lokale Bahnverbindungen in das Bee Network eingebunden werden. Das Vorhaben umfasst barrierefreie Bahnhöfe, einheitliche Tarife sowie Investitionen in neue Haltepunkte in Oldham, Bury und Nordmanchester. So soll der Zugang zum öffentlichen Verkehr auch in bisher unterversorgten Stadtteilen erheblich verbessert werden.

Mit dem Infrastrukturpaket verfolgt Greater Manchester das Ziel, neue Wohngebiete zu erschließen, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und den grünen Wandel wirtschaftlich zu untermauern. Geplant sind unter anderem der Bau einer neuen Metrolink-Linie nach Stockport, die Einführung von Tram-Zug-Verbindungen zwischen Oldham, Rochdale, Heywood und Bury sowie der Bau neuer Verkehrsknotenpunkte in Leigh und Manchester. Besonders hervorzuheben ist dabei der neue Umsteigeknoten in Bury, der als erster operativ CO₂-neutraler Verkehrsknotenpunkt der Region realisiert wird.

Der Rekordzuschuss soll den Grundstein für ein zukunftsfähiges Verkehrssystem legen, das nicht nur Umwelt- und Klimaziele unterstützt, sondern auch zur sozialen und wirtschaftlichen Integration beiträgt. Bürgermeister Burnham sieht in der Investition die Chance, die bereits überdurchschnittliche Wachstumsdynamik der Region weiter zu stärken: „Dieses Geld erlaubt es uns, schneller und umfassender zu handeln – für ein saubereres, gerechteres und erfolgreicheres Greater Manchester.“

Nationale Strategie: Gleichwertige Lebensverhältnisse durch Verkehrsreform

Die Investition in Greater Manchester ist Teil des umfassenden nationalen Programms „Transport for City Regions“, bei dem die Regierung insgesamt 15,6 Milliarden Pfund in regionale Verkehrssysteme in England investiert. Laut Finanzministerin Rachel Reeves soll damit ein neuer wirtschaftlicher Kurs eingeschlagen werden, der gezielt Regionen außerhalb Londons stärkt. Auch andere Stadtregionen wie erhalten mehrjährige Finanzierungszusagen für eigene Verkehrsprojekte, die unter anderem Metro-Erweiterungen, neue Busnetze und andere massentaugliche Verkehrslösungen umfassen. Die größten Fördermittelempfänger nach Manchester sind dabei West Midlands (2,4 Milliarden Pfund), West Yorkshire (2,1 Milliarden Pfund) und East Midlands (2,0 Milliarden Pfund).

tfgm.com, highways-news.com, gov.uk (nationales Programm)