US-Rückruf für 30.000 Ford F-150 Lightning

Vielmehr ist es ein Rückruf aus sicherheitsrelevanten Gründen: Möglicherweise wurde eine Mutter am Kugelgelenk des oberen Querlenkers im Werk nicht richtig angezogen. Das könnte dazu führen, dass sich eben jene Mutter während der Fahrt lockert und gegebenenfalls sogar sich komplett löst. Dann wäre ein wichtiges Teil der Aufhängung nicht mehr korrekt montiert und es könnte sich der Achsschenkel vom oberen Querlenker lösen.

Insgesamt geht es um 25.501 F-150 Lightning, die zwischen dem 15. Februar 2024 und dem 14. April 2025 gebaut wurden, wie aus dem Rückrif-Dokument der zuständigen Behörden National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hervorgeht – konkret 20.528 Fahrzeuge des Modelljahrgangs 2024 und 8.973 des Jahrgangs 2025. Bei dem Werkstattbesuch wird kontrolliert, ob die besagte Mutter während der Montage mit dem korrekten Drehmoment angezogen wurde – falls nicht, wird das korrigiert. Die NHTSA geht laut dem Safety Recall Report davon aus, dass ein Prozent der Fahrzeuge betroffen ist, also etwa 295 Exemplare.

Bisher ist nur ein Fall bekannt, in dem sich die Mutter tatsächlich gelöst hat. Am 6. März 2025 kam es bei einem Fahrzeug des Jahrgangs 2024 zu einem Defekt am rechten Vorderrad. Seit der Produktion am 4. März 2024 hatte das Fahrzeug nur 1.020 Kilometer (Original-Angabe: 634 Meilen) zurückgelegt. In der Werkstatt stellte ein Techniker fest, dass sich der Querlenker vom Achsschenkel gelöst hatte, da die Kugelgelenkmutter fehlte.

Ist diese Mutter locker oder fehlt, kann der Fahrer bei Unebenheiten Klappern oder Rasseln hören, und das Fahrzeug kann während der Fahrt vibrieren. Ford hat demnach bereits das Werkzeug verbessert, mit dem die Mutter angezogen wird. Daher sind Exemplare, die nach dem 14. April gebaut wurden, nicht mehr betroffen.

Der F-150 Lightning hat sich bisher nicht zu der Erfolgsgeschichte entwickelt, die sich Ford von dem Modell erhofft hat – Executive Chairman Bill Ford sprach bei der Markteinführung im April 2022 gar vom „Model T des 21. Jahrhunderts“. So musste die Produktion des E-Pickups mehrfach gedrosselt oder gar pausiert werden, zuletzt im November 2024. Allerdings ist Besserung in Sicht: Im ersten Quartal 2025 war der F-150 Lightning mit 7.187 Einheiten der meistverkaufte Elektro-Pickup der USA und konnte den Tesla Cybertruck knapp schlagen – im Gesamtjahr 2024 lag der Cybertruck noch vorne.

