Sachsen: Vier E-Busse in Plauen in Betrieb genommen

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um die Standardausführung des eCitaro-Solobusses mit einer Länge von zwölf Metern und einer Kapazität von 85 Plätzen. Die neuen Elektrobusse haben eine angegebene Reichweite von etwa 260 Kilometer pro Aufladung. Übrigens wechselt die seit 2018 verfügbare eCitaro-Baureihe kommendes Jahr auf ihre dann vierte Batterie-Generation, die dann noch mehr Reichweite bieten soll.

„E-Busse sind eine gute Ergänzung zu unserer jetzt schon seit mehr als 130 Jahren nachhaltig fahrenden Straßenbahn. Es ist wichtig und richtig, dass die PSB auch mit der Neuanschaffung von E-Bussen konsequent den zukunftsweisenden Weg in Richtung vollelektrifizierten und damit emissionsfreien Stadtverkehr fortsetzt“, so Oberbürgermeister Steffen Zenner.

Zenner war zusammen mit Landrat Thomas Hennig einer der ersten, der einen Blick in die neuen Elektro-Busse werfen konnte. Diese wurden am 4. Juni auf dem Betriebshof in der Wiesenstraße durch die beiden Politiker sowie den PSB-Geschäftsführer Karsten Treiber und den Verkaufsleiter bei Daimler Buses, Ulrich Piotrowski, offiziell in Betrieb genommen.

PSB-Geschäftsführer Treiber sagt: „Nachdem wir im vergangenen Jahr das 130-jährige Bestehen der Plauener Straßenbahn gefeiert haben, gehen wir nun einen weiteren Schritt in die Zukunft. Unser Ziel ist die Dekarbonisierung des Stadtverkehrs Plauen durch dessen hundertprozentige Elektrifizierung. Dieses ehrgeizige Ziel wollen wir erreichen, wenn die Neue Elsterbrücke im September wieder mit Straßenbahnen in Richtung Südvorstadt befahrbar ist und im Tagesverlauf nur drei Busse benötigt werden.“

Die Stadtwerke – Strom Plauen GmbH stellen Ökostrom zur nächtlichen Ladung der Busse zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung. Mit der Reiher-Nutzfahrzeuge GmbH als Vertragswerkstatt ist ein lokaler Partner für die Instandhaltung der Busse verantwortlich.

