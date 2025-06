Hat Deutschland gegen die Batterie-Dominanz aus China noch eine Chance?

Die Batterienachfrage hat 2024 erstmals die Marke von 1 Terawattstunde überschritten. Die in Elektrofahrzeugen verbauten Akkus machen mit 85 Prozent den Löwenanteil aus. Die E-Mobilität soll 2024 allein gut 950 GWh auf sich vereint haben – stolze 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Zur Wahrheit gehört aber auch: China dominiert diesen Markt und die Lieferketten immer mehr! Haben deutsche Anbieter in diesem Umfeld überhaupt noch eine Chance? Und mit welchen Innovationen können sie punkten?

Das möchte unsere Video-Reportage von der Battery Show in Stuttgart herausfinden. Dort tummelten sich vom 03. bis 05. Juni Maschinenbauer und Zulieferer für die gesamte Wertschöpfungskette. Damit wir in der Flut der Aussteller nicht den Überblick verlieren konnten, haben wir uns mit Ines Miller von der Technologieberatung P3 eine ausgewiesene Batterie-Expertin an die Seite geholt. Sie erklärt, wo die größten Hebel zur Kostensenkung bei der Batterieproduktion versteckt sind – und ordnet auch unsere vielen Interviews ein.

Dr. Tobias Knecht von Henkel Adhesive Technologies zeigt etwa, wie moderne Batterien im Elektroauto nicht nur geklebt werden, sondern bei Bedarf auch in Sekundenschnelle wieder entklebt werden. Auch dabei fließt Strom!

Bernhard Bruhn von Dürr und Christian Lisiecki von GROB haben uns ihre neue Konzeptfabrik für die Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen und die modernen Anlagen dafür gezeigt. Und sie betonen in Richtung Berlin: Deutsches Fördergeld darf gerne für deutsche Maschinen und Anlagen ausgegeben werden.

Produktionsvorstand Sebastian Wolf erklärt derweil, was PowerCo aus der Northvolt-Pleite gelernt hat – und wie die Volkswagen-Tochter gegen die chinesischen Batteriegrößen bestehen will. Weniger Bürokratie (vor allem beim Brandschutz) könne helfen, um in Deutschland wettbewerbsfähiger zu werden: „Wir sind natürlich an Innovationen dran, sodass wir mittelfristig nicht nur China einholen, sondern auch zum Technologieführer werden, was ja unser Ziel ist.“

Und Philipp Wenz stellt die neue Recycling-Anlage der BASF in Schwarzheide (Brandenburg) vor, die vor wenigen Tagen eröffnet wurde. Er macht damit den Batterie-Kreislauf und auch die electrive Reportage komplett.

Film ab und viel Spaß mit der electrive REPORTAGE von der Battery Show 2025!

