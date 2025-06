CaetanoBus kündigt E-Busse mit CATL-Akkus und CRRC-Antrieb an

CaetanoBus hat sein Angebot an Stadtbussen erweitert und dabei auch beim Antrieb Hand angelegt. So erhalten sämtliche emissionsfreien Busse der neuen Generation erstmals LFP-Batterien von CATL. Bisher waren NMC-Akkus Standard. Außerdem ersetzen die Portugiesen den bisherigen Siemens-Motor sowohl im BEV als auch im FCEV durch ein Aggregat von Hersteller CRRC. Was die Wasserstoff-Komponenten im engeren Sinne angeht, ist im H2 City Gold aber weiterhin Toyota Techniklieferant.

Viele Aufträge an CaetanoBus umfassen H2-Busse, der Hersteller selbst bezeichnet sich als Pionier der H2-Antriebsintegration in Bussen. Es gibt aber auch immer mal Bestellungen für den Batterie-elektrischen e.City Gold – etwa aus Lissabon. Für die neue Generation schwenkt der Hersteller nun auf andere Antriebs-Zulieferer um. So beherbergen die BEVs der Portugiesen künftig CATLs sogenanntes BC5-Batteriesystem mit bis zu 465 kWh für die 12-Meter-Modelle, bis zu 700 kWh für die 18-Meter-Modelle und bis zu 266 kWh für die 8,5-Meter-Busse. Die BC5-Technologie von CATL verfügt über LFP-Zellen, die besonders langlebig sein sollen. CaetanoBus spricht von „mehr als 4.000 Ladezyklen bei minimaler Verschlechterung im Laufe der Zeit, was eine zuverlässige Leistung über mehr als ein Jahrzehnt hinweg gewährleistet“. Bekannt ist zudem, dass die Batterien ohne einzelne Module auskommen und die Zellen direkt in das Pack verbaut werden (sogenannter „Cell-to-Pack“-Ansatz).

Und: Den Antriebsstrang liefert künftig CRRC zu – und zwar in Form eines 6-in-1-Systems, das neben dem Motor weitere Leistungskomponenten und Steuerungen in einer Einheit integriert. Dadurch und durch den hohen Integrationsgrad soll das Antriebssystem „um bis zu 70% leichter ausfallen“, wie CaetanoBus schreibt. Die Lösung basiere u.a. auf der von CRRC entwickelten

Hochspannungs-IGBT-Technologie und direkter Flüssigkeitskühlung.

Bei den H2-Bussen der neuen Generation bleibt unterdessen die Toyota-Brennstoffzellentechnologie das Herzstück des Antriebs. Zum Einsatz kommt das Toyota-Stack der Generation 2.5 mit einer Leistung von 70 kW – gekoppelt wird die Brennstoffzelle aber nun auch hier mit einem CRRC-Antrieb und CATL-Akkus (bis zu 130 kWh für den 12-Meter-Bus und bis zu 170 kWh für den 18-Meter-Bus).

Zum 18-Meter-Modell präzisiert CaetanoBus zudem, dass bei dieser Länge auch eine Bus Rapid Transit (BRT)-Version angeboten wird. Diese zeichnet sich u.a. durch Türen auf beiden Seiten aus.

Nuno Lago de Carvalho, CCO und Mitglied des Executive Committee bei CaetanoBus, betont: „Durch die gemeinsamen Entwicklungsbemühungen von CaetanoBus und CRRC, kombiniert mit strengen Software-in-the-Loop- und Hardware-in-the-Loop-Tests, stellt die neue Generation der CAETANO-Busse die Spitze der E-Mobilitätsentwicklung dar.“ Sie biete außergewöhnliche

Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit für eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft des Verkehrs. Und: „Wir sind ebenso stolz darauf, dass wir diese Innovation auf die gesamte CAETANO-Produktpalette – von 8,5 bis 18 m langen Bussen – übertragen können, indem wir eine gemeinsame Plattform verwenden, die sowohl batterieelektrische als auch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologien unterstützt“, so Lago de Carvalho weiter. Dieser einheitliche Ansatz sorgt für maximale Flexibilität, Effizienz und die nahtlose Integration modernster Systeme in allen Fahrzeugkonfigurationen.“

CaetanoBus gehört zu Toyota Caetano Portugal und Mitsui & Co und fährt seit 2021 auch per Co-Branding unter dem Logo der Japaner. Die Marke ist vor allem für seine Stadtbusse und Flughafenfahrzeuge bekannt. In Zusammenarbeit mit Temsa plant CaetanoBus aber, demnächst auch einen Wasserstoff-elektrischen Reisebus auf den Markt zu bringen.

Quelle: Info per E-Mail, sustainable-bus.com