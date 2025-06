Deutschland-Start von Denza wird konkret

Dass BYD auch mit Denza im europäischen Premium-Markt mitmischen will, hatten die Chinesen bereits im April angekündigt – blieben zu einem konkreten Marktstart aber vage. Jetzt kündigt Denza aber an, dass man konkret im Q4 Bestellungen für die ersten beiden Modelle in Deutschland annehmen wird. Der Denza Z9 GT als eleganter Shooting Brake soll – wie in China – mit einem rein elektrischen Antrieb und einer „reichweitenstarken Super-DM-Plug-in-Hybridkonfiguration“ angeboten werden. Als DM-i (Dual Motor intelligent) bezeichnet BYD seine Plug-in-Hybride, bei Denza wird noch ein „Super“ vorangestellt.

Die wichtigsten Informationen zum Z9 GT sind bereits bekannt, denn er ging schon im September 2024 in China in den Verkauf. Bei der BEV-Version kommen die drei Motoren zusammen auf 710 kW, das sind fast 1.000 PS. Den Sprint von 0 auf 100 km/h soll der Wagen in nur 3,4 Sekunden schaffen. Die Batterie hat eine Kapazität von 100 kWh. Die Reichweite nach dem chinesischen CLTC-Verfahren beträgt 630 Kilometer. Der europäische WLTP-Wert, der stets niedriger liegt, soll noch folgen. Im Plug-in-Hybrid wird ein 200 kW starker Benziner mit zwei Elektromotoren an der Hinterachse (mit jeweils 220 kW) kombiniert. Die Batterie ist hierbei 38,5 kWh groß und soll eine rein elektrische CLTC-Reichweite von 201 Kilometern bieten. Die Gesamtreichweite nach CLTC beträgt 1.101 Kilometer.

Das zweite Modell in Deutschland soll der D9 werden. In China hatte Denza den siebensitzigen Premium-Van bereits 2022 vorgestellt, ebenfalls als Stromer und Hybrid. In der aktuellen Mitteilung ist seitens BYD von „einem elektrifizierten Van der Extraklasse“ die Rede. Hier wird also noch nicht bestätigt, ob beide Antriebe oder nur einer in Deutschland angeboten werden – die Formulierung mit dem „elektrifizierten Van“ lässt beide Möglichkeiten offen. Und Anfang 2026 soll ein „ausgewachsener Premium-Offroader der technologischen Sonderklasse“ folgen, hier wird aber nur ein Plug-in-Hybrid angekündigt.

Eingebettet wird die konkrete Ankündigung des Deutschland-Starts in einer Pressemitteilung zu einer Personalie: Wie BYD erst jetzt verkündet, ist Klaus Hartmann seit dem 1. März 2025 Regional Sales Director Denza Europe und auch Teil des europäischen Führungsteams der Marke. In dieser Funktion wird Hartmann den Auf- und Ausbau der Marke verantworten, unter anderen in den Märkten Deutschland und Österreich. Hartmann war viele Jahre im Daimler-Konzern tätig, etwa im Produktmanagement oder den Vertrieb der G-Klasse in China. 2020 übernahm er die Position des Managing Director Automotive Europe bei Ineos und war somit für den Premium-Offroader Grenadier verantwortlich.

Bei BYD soll er seine Erfahrung im Aufbau internationaler Premiummarken einbringen. „Mit Klaus Hartmann haben wir eine starke, energiegeladene und zielstrebige Führungspersönlichkeit an Bord, die bereits sehr erfolgreich eine neue Marke in Europa platziert hat und weiß, was zu tun ist. Mit seiner strategischen Denke und zusammen mit dem internationalen Denza-Führungsteam wird er eine neue Premiummarke in Europa etablieren“, sagt Maria Grazia Davino, SVP Regional Managing Director bei BYD Europe.

Denza wurde 2011 als Joint Venture von BYD und Daimler gegründet, um mit Elektroautos den Massenmarkt zu erobern. Der Erfolg blieb aber aus, der deutsche Autobauer hat seine Anteile stetig reduziert. Unter BYD-Führung wurde Denza zur Premiummarke aufgebaut. Seit vergangenem Jahr gehört Denza komplett zu BYD, nachdem die Mercedes-Benz Group sich im Juli 2024 von ihrem letzten Anteil an Denza in Höhe von zehn Prozent getrennt hatte. Damals bestätigte ein Mercedes-Sprecher gegenüber electrive, dass die aktuellen Denza-Modelle bereits keine Mercedes-Benz-Technologie mehr enthalten.

myconvento.com